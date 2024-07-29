Как завести говорящего попугая: все, что нужно знать о выборе, уходе и обучении

Советы по уходу: Жако нуждаются в просторной клетке размером минимум 60 см в ширину, 90 см в длину и 120 см в высоту, а также в ежедневном общении. Без достаточного внимания они могут начать рвать свои перья и даже страдать от депрессии. Иногда они могут привязываться только к одному конкретному человеку, а к остальным проявлять агрессию.