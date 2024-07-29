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Собираетесь завести говорящего попугая, но не знаете, какой вид выбрать и как за ним ухаживать? В этой материале расскажем о самых популярных породах, их стоимости, сроках жизни, особенностях ухода и, конечно же, о том, как научить вашего пернатого друга говорить.

Как завести говорящего попугая: все, что нужно знать о выборе, уходе и обучении

29 июля 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
Собираетесь завести говорящего попугая, но не знаете, какой вид выбрать и как за ним ухаживать? В этой материале расскажем о самых популярных породах, их стоимости, сроках жизни, особенностях ухода и, конечно же, о том, как научить вашего пернатого друга говорить.
Собираетесь завести говорящего попугая, но не знаете, какой вид выбрать и как за ним ухаживать? В этом материале расскажем о самых популярных породах, их стоимости, сроках жизни, особенностях ухода и, конечно же, о том, как научить вашего пернатого друга говорить.

Выбор попугая — задача не из легких, особенно если вы хотите, чтобы ваш новый питомец стал говорящим. Существует множество пород, каждая из которых имеет свои особенности, плюсы и минусы. В этой статье мы подробно рассмотрим шесть пород говорящих попугаев, их стоимость, условия содержания и советы экспертов по обучению разговорам.

Волнистый попугай

Эти птицы пользуются популярностью так как у них достаточно приветливый характер и за ними не сложно ухаживать. Они помнят множество слов и даже могут петь несложные мелодии. Самый известный из таких птичек — попугай по имени Пак, который запомнил 1728 слов, что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Советы по уходу: для этой породы нужно будет купить большую клетку (примерно 45 см в длину и столько же в ширину), специальные игрушки и жердочки. Важно ежегодно посещать ветеринара и проводить профилактические осмотры, так как эти птицы склонны к ожирению.

  • Продолжительность жизни: 7–15 лет в неволе.
  • Словарный запас: несколько десятков слов, рекорд — 1728 слов.
  • Размер: 19–23 см.
  • Вес: 30–40 г.
  • Цена: от 1 000 ₽.
Волнистые попугаиВолнистые попугаи
Волнистые попугаи
Фото: 1MI

Жако

Африканские серые пернатые отличаются высоким уровнем интеллекта и умением подражать человеческой речи. Они способны стать преданными членами семьи, но требуют значительного внимания и общения.

Советы по уходу: Жако нуждаются в просторной клетке размером минимум 60 см в ширину, 90 см в длину и 120 см в высоту, а также в ежедневном общении. Без достаточного внимания они могут начать рвать свои перья и даже страдать от депрессии. Иногда они могут привязываться только к одному конкретному человеку, а к остальным проявлять агрессию.

  • Продолжительность жизни: более 40 лет.
  • Словарный запас: около 1000 слов.
  • Размер: 33 см.
  • Вес: около 1 кг.
  • Цена: от 35 000 ₽.
ЖакоЖако
Жако
Фото: Изображение Midjourney

Корелла

Нежные и спокойные птицы с хохолком на голове. Они могут выучить до 250 слов и даже насвистывать мелодии. Эти пернатые идеально подходят для семей с детьми, так как они тихие и за ними легко ухаживать.

Советы по уходу: для корелл нужна клетка, достаточно просторная, чтобы они могли свободно размахивать крыльями. В солнечные дни можно ставить птиц у окна, так как им полезен витамин D. Попугаи увлекаются жеванием, поэтому стоит приобрести для них специальные игрушки.

  • Продолжительность жизни: до 14 лет.
  • Словарный запас: до 250 слов.
  • Размер: около 33 см.
  • Вес: 80 г.
  • Цена: от 3 000 ₽.
КореллаКорелла
Корелла
Фото: Изображение Midjourney

Амазоны

Долгожители с ярким оперением, способные запоминать слова и даже порой говорить целыми предложениями. Однако, они требуют много внимания и могут становиться агрессивными в период полового созревания.

Советы по уходу: Амазонам нужна клетка и много физической активности. Из-за склонности к ожирению важно контролировать их питание и обеспечивать им возможность проводить как минимум три часа вне клетки каждый день.

  • Продолжительность жизни: до 80 лет.
  • Словарный запас: несколько десятков слов.
  • Размер: 38–68,5 см.
  • Вес: 450–650 г.
  • Цена: от 40 000 ₽.
АмазоныАмазоны
Амазоны
Фото: 1MI

Ара

Крупные и яркие попугаи, известные своим громким голосом и активностью. Они требуют много пространства, а также могут быть довольно дорогими в содержании.

Советы по уходу: Ара нужно уделять много времени и внимания, иначе они могут впасть в депрессию. Эти попугаи прожорливы, поэтому нельзя оставлять еду в свободном доступе.

  • Продолжительность жизни: до 50 лет.
  • Словарный запас: от 20 слов.
  • Размер: от 25 см до 106 см.
  • Вес: от 900 г.
  • Цена: от 80 000 ₽.
АраАра
Ара
Фото: 1MI

Какаду

Большие попугаи с гребнем на голове, известны своим дружелюбием и активностью. Они нуждаются в постоянном внимании и могут стать назойливыми, если их игнорировать.

Советы по уходу: Какаду нуждаются в безопасных игрушках. Возможно обучить их разговаривать, однако они запоминают лишь небольшое количество слов.

  • Продолжительность жизни: от 40 лет.
  • Словарный запас: несколько слов.
  • Размер: 30–60 см.
  • Вес: 770 г.
  • Цена: от 80 000 ₽.
КакадуКакаду
Какаду
Фото: Изображение Midjourney

Как научить попугая говорить?

Обучение попугая говорить — это процесс, который требует терпения и последовательности. Начните с простых слов и фраз, повторяя их каждый день. Лучше всего попугаи учатся разговаривать, наблюдая за другими говорящими птицами. Если у вас есть возможность, поселите вашего попугая рядом с уже говорящим.

— Чем раньше начнете обучать попугая говорить, тем вероятнее, что он научится это делать. Также самый успешный метод обучения — поместить опытного разговорчивого попугая вместе с новичком, — поделился Владимир Романов, кандидат биологических наук, орнитолог.

Так, например, всего парочка попугаев смогла обучить 92-ух сородичей мату в зоопарке Великобритании.

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#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Дикое животное#Дикие животные#Приручение животных#КЦ
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