mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:51

Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Как выбрать собаку, если у вас аллергия?

Как выбрать собаку, если у вас аллергия?

25 июля 2024, 16:51
Фото: Изображение Midjourney
Как выбрать собаку, если у вас аллергия?
Вы мечтаете о четвероногом друге, но боитесь аллергии? Не спешите отказываться от своей мечты! В этом материале мы расскажем, какие породы собак подходят для аллергиков и как уменьшить риск гиперчувствительность к шерсти любимцев.

Аллергия — распространенное явление. Многие считают, что причиной является шерсть, но это не совсем так. Аллергены находятся в слюне, моче и эпидермисе (верхнем слое кожи) собаки. Последний наиболее опасен, так как содержит большое количество белков, на которые обычно и бывает реакция.

Причины и симптомы

Люди с предрасположенностью к аллергиям должны быть особенно осторожны при выборе собаки. Непереносимость может возникнуть по разным причинам: врожденные склонности, загрязнение окружающей среды, консерванты в продуктах и химические вещества в косметике.

Симптомы обычно похожи на реакцию на пыльцу или грибковые споры: конъюнктивит, катар (воспаление слизистой оболочки), кашель, одышка, припухлость, высыпания и крапивница.

Как уменьшить риск

Если у вас или у кого-то из членов вашей семьи появилась аллергия на ваше любимое животное, не паникуйте. Важно свести к минимуму количество шерсти в доме.

Регулярная гигиена: купайте ее чаще, чем обычно. Это поможет уменьшить количество перхоти и слюны, которые могут оседать по всему дому. Также рассмотрите возможность обращения к грумеру, чтобы минимизировать ваш контакт с животным.

Уборка дома: ежедневно чистите, стирайте постельное белье и мойте игрушки и миски. Обдавайте керамические и металлические пиалы кипятком. Дополнительно можно поставить очистители воздуха во всем доме.

Ограничение доступа: не допускайте любимца в спальню и на кровать.

Уличное содержание: если есть возможность, держите собаку на улице. Но даже в этом случае могут потребоваться недели или месяцы на полное очищение дома от аллергенов после изменения условий содержания.

Правильное питание тоже играет роль: не давайте ей остатки еды со стола, так как специи могут вызвать кожные реакции у животного.

Как уменьшить риск аллергииКак уменьшить риск аллергии
Как уменьшить риск аллергии
Фото: Изображение Midjourney

Есть ли идеальные собаки?

Многие слышали о «гипоаллергенных» собаках, но это скорее маркетинговый ход, так как все собаки выделяют определенные белки, которые содержатся в верхнем слое кожи, но некоторые породы могут меньше линять и поэтому считаются более подходящими для аллергиков. Однако, нет «волшебной» породы, которая не вызовет реакции.

Наиболее подходящие для аллергиков собаки

Как мы уже сказали, все собаки выделяют аллергены, но некоторые породы считаются менее аллергенными. Однако перед тем как завести такого питомца рекомендуется заранее провзаимодействовать с этой породой. Можно сходить к друзьям, у которых уже есть такая собака или же поехать в приют.

Мелкие и средние породы:

  • китайская хохлатая собака;
  • йоркширский терьер;
  • бишон фризе;
  • миниатюрный и средний пудель;
  • миниатюрный шнауцер;
  • керри-блю-терьер.

Крупные

  • ризеншнауцер;
  • большой пудель.
Читайте также:
Как выбрать идеальный сухой корм для собак и щенков? Исследование РосскачестваСкрытые факты о кошках и собаках: как сделать своего питомца счастливым?Шимпанзе оказались мастерами быстрой беседы
#Ольга Харина#Общество#Домашние животные#Животные#Аллергия#Приручение животных#КЦ
Подпишитесь
День города в Уфе: кто, что, где, когда и салют
Сегодня, 12:47
Школьников будут учить на операторов БПЛА в Башкирии
Сегодня, 08:34
Кого не пустят на новый Шакшинский мост в Уфе
Сегодня, 08:49
Глава Счетной Палаты приедет в Башкирию после беседы с Путиным
Сегодня, 09:22
Электросамокатам отдают 10 км Уфы
Сегодня, 10:53
Уфимцы просят школу у Бастрыкина
Сегодня, 04:54