Как выбрать собаку, если у вас аллергия?

Как мы уже сказали, все собаки выделяют аллергены, но некоторые породы считаются менее аллергенными. Однако перед тем как завести такого питомца рекомендуется заранее провзаимодействовать с этой породой. Можно сходить к друзьям, у которых уже есть такая собака или же поехать в приют.