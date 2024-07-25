Как выбрать собаку, если у вас аллергия?

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Аллергия — распространенное явление. Многие считают, что причиной является шерсть, но это не совсем так. Аллергены находятся в слюне, моче и эпидермисе (верхнем слое кожи) собаки. Последний наиболее опасен, так как содержит большое количество белков, на которые обычно и бывает реакция.
Люди с предрасположенностью к аллергиям должны быть особенно осторожны при выборе собаки. Непереносимость может возникнуть по разным причинам: врожденные склонности, загрязнение окружающей среды, консерванты в продуктах и химические вещества в косметике.
Симптомы обычно похожи на реакцию на пыльцу или грибковые споры: конъюнктивит, катар (воспаление слизистой оболочки), кашель, одышка, припухлость, высыпания и крапивница.
Если у вас или у кого-то из членов вашей семьи появилась аллергия на ваше любимое животное, не паникуйте. Важно свести к минимуму количество шерсти в доме.
Регулярная гигиена: купайте ее чаще, чем обычно. Это поможет уменьшить количество перхоти и слюны, которые могут оседать по всему дому. Также рассмотрите возможность обращения к грумеру, чтобы минимизировать ваш контакт с животным.
Уборка дома: ежедневно чистите, стирайте постельное белье и мойте игрушки и миски. Обдавайте керамические и металлические пиалы кипятком. Дополнительно можно поставить очистители воздуха во всем доме.
Ограничение доступа: не допускайте любимца в спальню и на кровать.
Уличное содержание: если есть возможность, держите собаку на улице. Но даже в этом случае могут потребоваться недели или месяцы на полное очищение дома от аллергенов после изменения условий содержания.
Правильное питание тоже играет роль: не давайте ей остатки еды со стола, так как специи могут вызвать кожные реакции у животного.
Многие слышали о «гипоаллергенных» собаках, но это скорее маркетинговый ход, так как все собаки выделяют определенные белки, которые содержатся в верхнем слое кожи, но некоторые породы могут меньше линять и поэтому считаются более подходящими для аллергиков. Однако, нет «волшебной» породы, которая не вызовет реакции.
Как мы уже сказали, все собаки выделяют аллергены, но некоторые породы считаются менее аллергенными. Однако перед тем как завести такого питомца рекомендуется заранее провзаимодействовать с этой породой. Можно сходить к друзьям, у которых уже есть такая собака или же поехать в приют.
Мелкие и средние породы:
Крупные