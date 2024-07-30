7 удивительных фактов про панд

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Мы привыкли видеть этих животных на фотографиях и видео в зоопарках или документальных фильмах, где они мило жуют бамбук. Рассказываем, какие интересные факты вы могли не знать об этих дружелюбных мишках.
На самом деле, панды не являются енотами. В прошлом существовали споры о классификации животных, и некоторые ученые действительно предполагали, что они могут быть ближе к енотам из-за некоторых морфологических сходств. Однако современные генетические исследования показали, что большие панды все же принадлежат к семейству медвежьих.
Оказывается, черно-белая окраска служит не только для привлечения внимания туристов. В дикой природе эти цвета помогают им сливаться с окружающей средой. Белый мех помогает животным скрываться в снегу, а черные пятна — среди теней деревьев. А еще это не только средство маскировки, но и способ общения с другими пандами.
Панды превосходно лазают по деревьям и даже плавают. Детеныши начинают лазать по деревьям уже в возрасте пяти месяцев, и это умение остается с ними на всю жизнь. В дикой природе мишка может взобраться на дерево, чтобы избежать хищников или просто найти удобное место для отдыха.
Мы все знаем, что эти животные питаются бамбуком, но их диета немного сложнее, чем кажется. В дикой природе панды стремятся разнообразить свое меню, иногда добавляя в рацион яйца, мелких животных или даже падаль. Это помогает им получать необходимые питательные вещества, которые не всегда можно найти в одном лишь бамбуке.
А вот животные, которые содержатся в зоопарке часто страдают от ожирения и работникам приходится подмешивать им хлеб, чтобы мохнатые сбросили вес.
Панды — одиночки, и это не случайно. В дикой природе каждый черно-белый мишка имеет свою территорию и защищает её от других. Это все также связанно с их рационом. Чтобы найти и съесть достаточно бамбука, им нужен большой участок леса. Жить в группе означало бы постоянные конфликты и борьбу за ресурсы.
Когда у панды рождается детеныш, она уделяет ему все свое внимание. В первый месяц жизни малыш лишен черно-белых отметин и выглядят совершенно беспомощным. Лишь после нескольких недель у него появляется характерная окраска. Матери-панды очень заботливы, но если у них рождаются близнецы, они могут отказаться от одного малыша, чтобы сосредоточить все силы на воспитании более сильного детеныша.
Большинство животных, которых мы видим в зоопарках по всему миру, на самом деле принадлежат Китаю. Китай сдает их в аренду другим странам в рамках программы дипломатии панд. Однако всем детенышам, родившимся за пределами их родного государства, предстоит вернуться на родину, чтобы участвовать в программе разведения.