7 удивительных фактов про панд

Когда у панды рождается детеныш, она уделяет ему все свое внимание. В первый месяц жизни малыш лишен черно-белых отметин и выглядят совершенно беспомощным. Лишь после нескольких недель у него появляется характерная окраска. Матери-панды очень заботливы, но если у них рождаются близнецы, они могут отказаться от одного малыша, чтобы сосредоточить все силы на воспитании более сильного детеныша.