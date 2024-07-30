Аллергия у собак: всё, что нужно знать, чтобы помочь вашему питомцу!

Это реакция на определённые компоненты пищи. Аллергены могут содержаться как в готовых кормах, так и в домашней пище. Этот вид реакции может развиваться в любом возрасте и часто проявляется накопительным эффектом. Например, собака может долгое время есть один и тот же корм, а затем внезапно у неё появятся какие-то симптомы.