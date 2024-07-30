Аллергия у собак: всё, что нужно знать, чтобы помочь вашему питомцу!

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Аллергия — процесс, который проявляется повышенной чувствительностью иммунной системы на определённые вещества, называемые аллергенами. Когда они попадают в организм, то вызывают чрезмерную реакцию, что приводит к различным неприятным симптомам. У собак, как и у людей, аллергия может возникнуть в любом возрасте, независимо от породы и пола.
Реакция на различные вещи у четырехлапых может быть вызвана разными факторами, поэтому сначала нужно разобраться в основных формах.
Это наиболее частый вид, связанный с укусами насекомых. Например, аллергия на слюну блох — одна из самых распространённых. Когда блоха кусает собаку, её слюна попадает в кровь, вызывая реакцию гиперчувствительности. Жизненный цикл блох может длиться от трёх недель до нескольких месяцев, и при благоприятных условиях эти паразиты размножаются очень быстро, усугубляя проблему.
Кроме блох, животное могжет страдать от укусов комаров, мошек и мух, особенно в летний период. Эти укусы могут вызвать сильное раздражение кожи, зуд и даже воспалительные реакции.
Этот вид возникает при контакте кожи четырехлапого с определёнными веществами. Обычно шерсть защищает кожу от контакта с аллергенами, но если вещества наносятся непосредственно на кожу (например, шампуни, лосьоны, крема), это может вызвать реакцию. Поражения чаще всего возникают на участках тела с минимальным количеством шерсти — морда, уши, хвост, подмышки и пах.
Это реакция на определённые компоненты пищи. Аллергены могут содержаться как в готовых кормах, так и в домашней пище. Этот вид реакции может развиваться в любом возрасте и часто проявляется накопительным эффектом. Например, собака может долгое время есть один и тот же корм, а затем внезапно у неё появятся какие-то симптомы.
Наследственная повышенная чувствительность иммунной системы к обычным веществам из окружающей среды, которые воспринимаются как аллергены. К ним относятся пыльца цветов, споры плесени, пылевые клещи, чешуйки кожи человека и животных. Атопический дерматит, как правило, проявляется у щенков в возрасте от полугода до трёх лет.
— Часто у одного животного может быть несколько видов аллергии, поэтому важно проводить тщательное исследование и использовать комбинированные методы лечения для достижения наилучших результатов, — поясняет ветеринарный врач-терапевт и дерматолог Ирина Сергеевна Мезерина.
Крайне опасным проявлением аллергии считается анафилактический шок — мгновенный ответ организма на воздействие яда насекомых или медикаментов. Это вид реакции требует немедленной медицинской помощи!
Наиболее распространёнными симптомами аллергии у животных являются кожные реакции. К ним относятся:
Эти симптомы могут локализоваться на определённых участках тела (например, на морде, лапах, животе) или быть генерализованными.
Диагностика у собак включает несколько этапов. Важно собрать подробный анамнез: условия жизни питомца, её рацион, частота противопаразитарных обработок и использование лекарственных препаратов. Для исключения паразитарных заболеваний проводят диагностические тесты, такие как соскобы кожи.
При подозрении на аллергию ветеринар может провести специфические тесты. Например, внутрикожные тесты или анализы крови на выявление аллергенов. Однако наиболее точным методом диагностики пищевой аллергии считается элиминационная диета.
Лечение направлено на устранение симптомов и предотвращение контакта с аллергеном. В зависимости от типа болезни, лечение может включать: