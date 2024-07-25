Как понять, что ваша собака грустит, и как поднять ей настроение

Первый признак— внезапные изменения в поведении. Например, если ваш всегда игривый пес начинает спать целый день или наоборот, становится беспокойным и агрессивным.



Также стоит обратить внимание на потерю аппетита. Попробуйте предложить ему самые вкусные лакомства и посмотрите на реакцию. Если ваш питомец вдруг перестает есть свою любимую еду, это может быть сигналом, что что-то не так.