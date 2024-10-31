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Октябрь
Налог на туризм появится в Башкирии
31 октября, 15:07
В Уфе срочно переписывают всех военнообязанных
19 октября, 06:54
Спортивный форум в Уфе: программа второго дня, 18 октября
17 октября, 19:01
Самолет Путина вылетел в Уфу
17 октября, 07:17
В Уфу прилетел не тот Лукашенко
16 октября, 19:40
Готовность №1: как Уфа встречает Путина
15 октября, 19:00
Путина просят вмешаться в борьбу за «Золотой Запас» Башкирии
14 октября, 06:01
В Уфе ради Путина перекрыли улицу
11 октября, 06:07
«Лишние деньги появились?» Уфимцы оценили новую колоннаду
11 октября, 04:04
Чего желают Путину в Башкирии
7 октября, 07:26
Путин назначил судей в Башкирии
1 октября, 04:41
Сентябрь
Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин
28 сентября, 13:11
Уфимский форум презентовали на ВЭФ-2024
5 сентября, 19:04
Новые штрафы придумали в Башкирии
5 сентября, 13:52
Август
Любимые женщины Дурова
28 августа, 19:03
Июль
Кто стрелял в Трампа?
Рассказываем всё, что известно о покушении на кандидата в президенты США.
14 июля, 11:15

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