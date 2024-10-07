Чего желают Путину в Башкирии

— С момента его прихода к власти Россия пережила множество сложных испытаний, которые потребовали нестандартных подходов и готовности к изменениям. На международной арене он заявил о себе как о стратеге, способном отстоять интересы страны в самых различных конфликтах, — отмечает мэр Кумертау Олег Астахов.- В этот день желаем нашему президенту неиссякаемых сил, крепкого здоровья и новых свершений во имя России!