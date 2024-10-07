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Posted 7 октября, 07:26

Published 7 октября, 07:26

Modified 7 октября, 11:37

Updated 7 октября, 11:37

Путин принимает поздравления от Башкирии

Чего желают Путину в Башкирии

7 октября 2024, 07:26
Фото: kremlin.ru

Путин принимает поздравления от Башкирии

Президенту России исполнилось 72 года в понедельник, 7 октября: теплые слова и пожелания летят из всех уголков РФ, в том числе — от жителей Башкирии.

Владимир Путин празднует день рождения. Дата 7 октября и само событие не ускользнули от жителей Башкирии. Множество известных политиков Уфы и Республики Башкортостан разместили поздравительные открытки с теплыми словами в своих аккаунтах в социальных сетях. Чего же желают Путину в Башкирии и за что благодарят?

— С именем Владимира Владимировича связано возрождение страны, сохранение её целостности, духовности и патриотизма. Наш Президент, занимающий лидирующие позиции среди мировых руководителей, является символом стабильности и уверенности для российского многонационального народа., — считает глава Администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов. — Желаем Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, мудрых решений и активного долголетия. Мы верим в Президента и в сильную страну!

— С момента его прихода к власти Россия пережила множество сложных испытаний, которые потребовали нестандартных подходов и готовности к изменениям. На международной арене он заявил о себе как о стратеге, способном отстоять интересы страны в самых различных конфликтах, — отмечает мэр Кумертау Олег Астахов.- В этот день желаем нашему президенту неиссякаемых сил, крепкого здоровья и новых свершений во имя России!

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— С именем Президента, который, без сомнения, является одним из величайших политиков современности, напрямую связан мощный подъем России: укрепление ее международного авторитета, поддержка исконных традиций и духовных ценностей, почитание исторического и культурного наследия, — перечисляет глава Демского района Уфы Антон Тарасов. — Желаю нашему Президенту крепкого здоровья и реализации всех задуманных планов!

— За сильным лидером — сильная Россия! — уверен глава Балтачевского района Башкирии Ильгиз Субушев. — Для меня Владимир Владимирович — человек, являющийся примером искреннего служения народу, стране! С днем рождения, уважаемый Владимир Владимирович! Крепкого здоровья и долгих лет Вам!

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UPD: в 15:41 по Уфе к поздравлениям Владимира Путина присоединился и руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров.

— Мы безгранично уважаем нашего лидера, вокруг которого сплотилась вся страна, все народы.Тыуған көнөгөҙ менән, Владимир Владимирович! Искренне желаем Вам крепкого здоровья, стойкости и всего самого доброго! А мы будем делать все, чтобы быть для Вас надежной опорой.

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