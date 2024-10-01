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Posted 1 октября, 04:41

Published 1 октября, 04:41

Modified 1 октября, 07:43

Updated 1 октября, 07:43

Путин назначил судей в Башкирии

Путин назначил судей в Башкирии

1 октября 2024, 04:41
Фото: Kremlin.ru
Сюжет
Башкирия
Изменения произошли как в Верховном суде региона, так и в районных судах, сообщает президентский указ от 30 сентября.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, были назначены судьи, которые займут ключевые должности в различных судах Башкирии Согласно указу, судьей Верховного Суда Республики Башкортостан назначена Элина Тагирова.

Кроме того, в районных судах Республики Башкортостан также произошли значительные изменения. Судьей Дюртюлинского районного суда стала Ильмира Фаткуллина, а Лилия Артемьева заняла должность судьи Октябрьского районного суда города Уфы.

Не менее важными являются назначения судей Туймазинского межрайонного суда — Натальи Дегтярёвой и Регины Малышевой.

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