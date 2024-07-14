Кто стрелял в Трампа?

По данным зарубежных СМИ, в результате покушения на Дональда Трампа один человек погиб, еще двое пострадали. Было сделано минимум четыре выстрела. Первый из них угодил в ухо кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сразу после ранения, Трамп спрятался за трибуну. К нему практически мгновенно подлетели охранники. Закрывая Трампа собой, служба охраны вывела Трампа со сцены. Сам Трамп во время эвакуации победно вознёс кулак в небо. Это было жестом характера «Я не сдаюсь!». В кортеже из бронированных автомобилей Дональда Трампа эскорт вывез в больницу. Там Дональда Трампа осмотрели. Сам он заявил СМИ, что «всё в порядке». У политика простреляно правое ухо. Из больницы Трамп отправился в аэропорт, откуда улетел на частном самолете в Питтсбург.