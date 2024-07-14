Кто стрелял в Трампа?

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
13 июля 2024 года в городе Батлере (штат Пенсильвания, США) проходил митинг кандидата в президенты США Дональда Трампа. В тот момент, когда политик стоял за трибуной на сцене, в него произвели серию выстрелов. Они прозвучали спустя шесть минут после начала речи кандидата в президенты США.
Момент покушения на Дональда Трампа на митинге снимали десятки камер. Эти кадры облетели уже практически весь мир. Вот эта запись.
По данным зарубежных СМИ, в результате покушения на Дональда Трампа один человек погиб, еще двое пострадали. Было сделано минимум четыре выстрела. Первый из них угодил в ухо кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сразу после ранения, Трамп спрятался за трибуну. К нему практически мгновенно подлетели охранники. Закрывая Трампа собой, служба охраны вывела Трампа со сцены. Сам Трамп во время эвакуации победно вознёс кулак в небо. Это было жестом характера «Я не сдаюсь!». В кортеже из бронированных автомобилей Дональда Трампа эскорт вывез в больницу. Там Дональда Трампа осмотрели. Сам он заявил СМИ, что «всё в порядке». У политика простреляно правое ухо. Из больницы Трамп отправился в аэропорт, откуда улетел на частном самолете в Питтсбург.
Кто же стрелял в Дональда Трампа? Стрелок уже ликвидирован. Специальные службы Америки пока не раскрывают его личности и мотивов предпринятой попытки убийства. Тем временем СМИ, сравнив снимок с камеры наблюдения на митинге Трампа и фото в соцсетях, окрестили стрелком 20-летнего американца Мэтью Коннори. Парень совершенно случайно узнал, что СМИ его «убило». Теперь он намерен судиться с изданиями.
Мировая общественность задается еще одним вопросом: как в зоне прямой видимости, 90 метрах от Дональда Трампа, оказался стрелок с винтовкой и смог произвести серию выстрелов. Убийца, явно не являющийся хорошим снайпером, расположился на крыше здания за периметром проведения митинга, который собрал около 50 000 сторонников Трампа в борьбе за кресло президента США. Также есть более стратегические риторические вопросы. А не было ли это покушение или предвыборным пиаром самого Трампа, или попыткой политических конкурентов ликвидировать его по сценарию Джона Кеннеди.
Покушение на Трампа стало поводом для шуток в русскоязычном интернете. В Сети уже появились мемы и юмористические реплики, касающиеся покушения на Дональда Трампа. Вот лишь некоторые из них. Не обошлось, без участия таких политических персонажей как Джо Байден и Владимир Зеленский.