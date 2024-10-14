Путина просят вмешаться в борьбу за «Золотой Запас» Башкирии

Posted 14 октября, 06:01
Published 14 октября, 06:01
Modified 14 октября, 11:26
Updated 14 октября, 11:26
Напомним в 2018–2019 годах граждане через инвестиционную площадку «Золотой запас» по договорам займа и под выгодный процент предоставляли свои деньги. В 2019 году организации одномоментно прекратили исполнять свои обязательства и возвращать долги.
По одной из версий это случилось из-за заморозки счетов, после отзыва Центральным банком России лицензии у ПАО «Роскомснаббанк», в котором и были открыты счета инвесткомпании ООО «Золотой запас» и всех организаций, которые через нее привлекали денежные средства граждан.
Причем организации должники не испарились, как это часто бывает. Граждане через суд массово взыскали задолженность и инициировали процедуру банкротства в отношении организаций должников.
Но в тоже время в ситуацию вмешались и правоохранительные органы, по деятельности ПАО «Роскомснаббанк» и инвестиционной площадки «Золотой запас» возбудили уголовные дела, которые впоследствии объединили, а его расследование забрали в центральный аппарат МВД России. Только как выясняется, сами вкладчики изначально были против уголовного дела.
Mkset публикует обращение Президенту России, а также жалобу на имя Владимира Путина, генпрокурора и руководства других ведомств.
«Обращение на Ваше имя вызвано тем, что жалобы на имя руководства МВД России, в частности на имя заместителя министра Лебедева C .Н. никаких результатов не дают, причем это происходит уже четыре года. Наши заявления, идущие почти от 3 тысяч граждан, просто игнорируются.
МВД и прокуроры не считают нужным даже направлять нам ответы!
А недавно стало известно, что наших заявлений даже нет в уголовном деле! То есть они просто уничтожаются.
следователи путем обмана, уговаривают некоторых граждан поддерживать уголовное дело. Но львиная часть граждан оценивает ситуацию верно и здраво.
Суть в следующем: уголовное дело преподносится нам как способ защиты наших прав. На самом деле это уголовное дело лишит нас возможности погасить перед нами задолженность, так как со стороны МВД идет полная блокировка работы предприятий-должников и незаконный арест активов, за счет которых будет погашаться задолженность. В незаконном аресте активов следователям МВД помогают судьи Мещанского районного суда Москвы.
Мы ответственно заявляем, что не нуждаемся в услугах правоохранителей, так как все понимаем — никого хищения денег не было, поэтому у нас идет цивилизованная процедура банкротства должников, в ходе которой после перевода земли из сельхозназначения в ИЖС, мы получим полное возмещение.
Проблема с выплатами, происходит не по вине предприятий должников, а ввиду необходимости проведения работ по изменению категории земельных участков, что существенно повысит их стоимость и позволит полностью с нами рассчитаться.
Процесс перевода земельных участков сейчас в завершающей стадии»,
Напомним, еще с 2020 года на разных инвестчасах главы республики были выстроены дорожные карты решения проблем. В ее основе реализация масштабного строительного процесса под Уфой, на землях «Золотого запаса».