Путина просят вмешаться в борьбу за «Золотой Запас» Башкирии

«Обращение на Ваше имя вызвано тем, что жалобы на имя руководства МВД России, в частности на имя заместителя министра Лебедева C .Н. никаких результатов не дают, причем это происходит уже четыре года. Наши заявления, идущие почти от 3 тысяч граждан, просто игнорируются.