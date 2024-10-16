В Уфу прилетел не тот Лукашенко

Posted 16 октября, 19:40
Published 16 октября, 19:40
Modified 16 октября, 20:14
Updated 16 октября, 20:14
В Уфу прилетел руководитель Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко — сын белорусского президента. Об этом сообщают пресс-службы самой организации и башкортостанского Кабмина.
Известно, что в ходе форума белорусская сторона намерена, в частности, организовать собственный стенд в рамках выставки о современном спорте. Делегация также намерена принять широкое участие в деловой программе форума.
Гостям организовали торжественный приём в уфимском аэропорту имени Мустая Карима. Правительство региона публикует кадры с места событий.
Напомним, ранее Mkset разбирал программу предстоящего форума — проходить он будет в Уфе с 17 по 19 октября — а также о том, какие улицы перекроют из-за мероприятий и приезда гостей. Напомним, в эти даты также ожидается визит в город российского президента Владимира Путина. Водителям из Уфы власти пророчат серьёзные пробки. Между тем школьников в дни проведения форума и вовсе решили перевести на дистанционный формат обучения взамен очного.