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Posted 16 октября, 19:40

Published 16 октября, 19:40

Modified 16 октября, 20:14

Updated 16 октября, 20:14

Лукашенко прилетел в Уфу

В Уфу прилетел не тот Лукашенко

16 октября 2024, 19:40
Фото: mkset.ru

Лукашенко прилетел в Уфу

Важную делегацию из Беларуси приняли в башкирской столице — гости прибыли в город к форуму «Россия — спортивная держава».

В Уфу прилетел руководитель Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктор Лукашенко — сын белорусского президента. Об этом сообщают пресс-службы самой организации и башкортостанского Кабмина.

Известно, что в ходе форума белорусская сторона намерена, в частности, организовать собственный стенд в рамках выставки о современном спорте. Делегация также намерена принять широкое участие в деловой программе форума.

Гостям организовали торжественный приём в уфимском аэропорту имени Мустая Карима. Правительство региона публикует кадры с места событий.

Фото: правительство РБ
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Напомним, ранее Mkset разбирал программу предстоящего форума — проходить он будет в Уфе с 17 по 19 октября — а также о том, какие улицы перекроют из-за мероприятий и приезда гостей. Напомним, в эти даты также ожидается визит в город российского президента Владимира Путина. Водителям из Уфы власти пророчат серьёзные пробки. Между тем школьников в дни проведения форума и вовсе решили перевести на дистанционный формат обучения взамен очного.

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