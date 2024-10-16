В Уфу прилетел не тот Лукашенко

Напомним, ранее Mkset разбирал программу предстоящего форума — проходить он будет в Уфе с 17 по 19 октября — а также о том, какие улицы перекроют из-за мероприятий и приезда гостей. Напомним, в эти даты также ожидается визит в город российского президента Владимира Путина. Водителям из Уфы власти пророчат серьёзные пробки. Между тем школьников в дни проведения форума и вовсе решили перевести на дистанционный формат обучения взамен очного.