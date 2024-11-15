Ютуб ожил в Башкирии после фразы Путина

— Я разберусь, посмотрю, — сказал Владимир Путин.



«Посмотреть» YouTube теперь может не только президент России, но и масса рядовых зрителей видеохостинга, в том числе — из Уфы и Башкирии. Жители Башкортостана активно участвуют в тематических опросах. На момент публикации этого сообщения порядка 50% респондентов опроса в крупном уфимском Telegram-канале отмечают, что все проблемы с доступом к YouTube разрешились.