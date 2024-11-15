Ютуб ожил в Башкирии после фразы Путина

Posted 15 ноября, 09:32
Published 15 ноября, 09:32
Modified 15 ноября, 09:38
Updated 15 ноября, 09:38
Пользователи из Башкирии заметили, что проблемы со скоростью YouTube каким-то волшебным образом исчезли уже во второй половине четверга, 14 ноября. Многие связывают это с фразой президента России Владимира Путина во время встречи с Кареном Шахназаровым. Глава «Мосфильма» посетовал, что замедление YouTube сильно портит нервы рядовым россиянам и не решает стратегических задач. Последовал ответ главы государства.
— Я разберусь, посмотрю, — сказал Владимир Путин.
«Посмотреть» YouTube теперь может не только президент России, но и масса рядовых зрителей видеохостинга, в том числе — из Уфы и Башкирии. Жители Башкортостана активно участвуют в тематических опросах. На момент публикации этого сообщения порядка 50% респондентов опроса в крупном уфимском Telegram-канале отмечают, что все проблемы с доступом к YouTube разрешились.
Тем временем Telegram-канал «Война с фейками» утверждает, что со скоростью видеохостинга всё осталось по-прежнему.
Напомним, проблемы со скоростью YouTube пользователи заметили в августе 2024 года. Впрочем, русские кулибины быстро нашли массу вариантов обхода блокировки YouTube в России.