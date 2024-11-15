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Posted 15 ноября, 09:32

Published 15 ноября, 09:32

Modified 15 ноября, 09:38

Updated 15 ноября, 09:38

Жители Башкирии заметили ускорение YouTube

Ютуб ожил в Башкирии после фразы Путина

15 ноября 2024, 09:32
Фото: 1MI.

Жители Башкирии заметили ускорение YouTube

На встрече Владимира Путина с председателем «Мосфильма» Кареном Шахназаровым в четверг, 14 ноября, режиссер указал, что блокировка платформы является неэффективной мерой, поскольку ее ограничения легко обходятся, в результате чего страдают обычные граждане России.

Пользователи из Башкирии заметили, что проблемы со скоростью YouTube каким-то волшебным образом исчезли уже во второй половине четверга, 14 ноября. Многие связывают это с фразой президента России Владимира Путина во время встречи с Кареном Шахназаровым. Глава «Мосфильма» посетовал, что замедление YouTube сильно портит нервы рядовым россиянам и не решает стратегических задач. Последовал ответ главы государства.

— Я разберусь, посмотрю, — сказал Владимир Путин.

«Посмотреть» YouTube теперь может не только президент России, но и масса рядовых зрителей видеохостинга, в том числе — из Уфы и Башкирии. Жители Башкортостана активно участвуют в тематических опросах. На момент публикации этого сообщения порядка 50% респондентов опроса в крупном уфимском Telegram-канале отмечают, что все проблемы с доступом к YouTube разрешились.

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Тем временем Telegram-канал «Война с фейками» утверждает, что со скоростью видеохостинга всё осталось по-прежнему.

Напомним, проблемы со скоростью YouTube пользователи заметили в августе 2024 года. Впрочем, русские кулибины быстро нашли массу вариантов обхода блокировки YouTube в России.

Как обходят блокировку YouTube
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