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Posted 12 ноября, 17:30

Published 12 ноября, 17:30

Modified 12 ноября, 18:40

Updated 12 ноября, 18:40

Как получить новогодний подарок бесплатно в Башкирии

Как получить новогодний подарок бесплатно в Башкирии

12 ноября 2024, 17:30
Фото: 1MI.
Минтруд Республики Башкортостан рассказал, кто в регионе получит бесплатные праздничные презенты к 2025 году.

Рассчитывать на новогодние подарки за счёт бюджета могут многодетные семьи, однако не все — в документе за подписью президента Владимира Путина говорится, что акция действует для семей с пятью и более детьми. Под понятие «детей» подходят и совершеннолетние студенты, обучающиеся очно, если их возраст — не выше 23 лет.

Первые подарки начнут присылать уже 15 декабря 2024 года. Никаких заявлений семьи, которым положены презенты, писать не должны.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии сильно выросли цены на новогодние товары. При этом у жителей региона почти на треть снизился спрос на искусственные ели.

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