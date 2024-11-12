Как получить новогодний подарок бесплатно в Башкирии

Рассчитывать на новогодние подарки за счёт бюджета могут многодетные семьи, однако не все — в документе за подписью президента Владимира Путина говорится, что акция действует для семей с пятью и более детьми. Под понятие «детей» подходят и совершеннолетние студенты, обучающиеся очно, если их возраст — не выше 23 лет.