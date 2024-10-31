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Posted 31 октября, 15:07

Published 31 октября, 15:07

Modified 31 октября, 15:09

Updated 31 октября, 15:09

Налог на туризм появится в Башкирии

Налог на туризм появится в Башкирии

31 октября 2024, 15:07
Фото: 1MI.
В Башкортостане обсудят введение нового обязательного платежа — вопрос внесли на повестку Горсовета одного из муниципалитетов.

Проектом предлагается установить в Кумертау турналог. Если инициатива будет одобрена, вступит в силу она с началом 2025 года. Сейчас он проходит процедуру обсуждения. Напомним, вводить регионам турналог ранее разрешил своим указом президент Владимир Путин.

Согласно документу, обязательный сбор будут взимать с отелей и гостиниц. В 2025 году максимальная его ставка составит 1%, однако налог предполагает ежегодное увеличение. Таким образом, ставка к 2029 году может составить уже 5%. Минимальная же сумма этого налога должна составить 100₽ в сутки.

Налог на бездетность оценили в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что депутаты башкортостанского Курултая обсудили введение налога на бездетность.

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