Налог на туризм появится в Башкирии

Согласно документу, обязательный сбор будут взимать с отелей и гостиниц. В 2025 году максимальная его ставка составит 1%, однако налог предполагает ежегодное увеличение. Таким образом, ставка к 2029 году может составить уже 5%. Минимальная же сумма этого налога должна составить 100₽ в сутки.