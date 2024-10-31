Налог на туризм появится в Башкирии

Posted 31 октября, 15:07
Published 31 октября, 15:07
Modified 31 октября, 15:09
Updated 31 октября, 15:09
Проектом предлагается установить в Кумертау турналог. Если инициатива будет одобрена, вступит в силу она с началом 2025 года. Сейчас он проходит процедуру обсуждения. Напомним, вводить регионам турналог ранее разрешил своим указом президент Владимир Путин.
Согласно документу, обязательный сбор будут взимать с отелей и гостиниц. В 2025 году максимальная его ставка составит 1%, однако налог предполагает ежегодное увеличение. Таким образом, ставка к 2029 году может составить уже 5%. Минимальная же сумма этого налога должна составить 100₽ в сутки.
Ранее Mkset сообщал о том, что депутаты башкортостанского Курултая обсудили введение налога на бездетность.