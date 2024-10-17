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Posted 17 октября, 07:17

Published 17 октября, 07:17

Modified 17 октября, 11:45

Updated 17 октября, 11:45

Самолет Путина вылетел в Уфу

Самолет Путина вылетел в Уфу

17 октября 2024, 07:17
Фото: mkset.ru
Как сообщает аэропорт «Уфа, в столице Башкирии наблюдаются задержки рейсов на вылет и прилет: в четверг, 17 октября, ожидается прибытие борта №1.

Как сообщил Mkset собственный источник федерального уровня, борт №1 вылетел из Москвы в Уфу около 10:00 мск в четверг, 17 октября. Правительственный самолёт должен приземлиться в Уфе около 14:00 по местному времени.

Ожидается, что на спецрейсе в столицу Башкирии прибудет Президент России Владимир Путин. Как известно, с 17 по 19 октября Уфа принимает форум «Россия — спортивная страна» (3+), к которому приурочен запуск серии объектов отраслевой инфраструктуры.

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По информации, поступившей из аэропорта Уфы, многие рейсы задержаны от 20 минут до целых 11 часов. Так, например, вылет из Уфы в Талакан был перенесен с 0:40 до 11:04.

Так же аэропорт Уфы призывает пассажиров выезжать заранее, чтобы избежать собственных опозданий на рейс.

— В связи с форумом «Россия — спортивная держава» частично перекрыто движение и изменены схемы транспортных маршрутов. Убедительно просим вас выезжать в аэропорт заблаговременно во избежание опоздания на рейсы, — сообщают представители аэропорта.
Фото: Онлайн-табло аэропорта Уфы

Как ранее сообщал Mkset, на открытии форума 17 октября, соберутся около пяти тысяч участников из десятков стран мира.

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