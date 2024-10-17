Самолет Путина вылетел в Уфу

Posted 17 октября, 07:17
Published 17 октября, 07:17
Modified 17 октября, 11:45
Updated 17 октября, 11:45
Как сообщил Mkset собственный источник федерального уровня, борт №1 вылетел из Москвы в Уфу около 10:00 мск в четверг, 17 октября. Правительственный самолёт должен приземлиться в Уфе около 14:00 по местному времени.
Ожидается, что на спецрейсе в столицу Башкирии прибудет Президент России Владимир Путин. Как известно, с 17 по 19 октября Уфа принимает форум «Россия — спортивная страна» (3+), к которому приурочен запуск серии объектов отраслевой инфраструктуры.
По информации, поступившей из аэропорта Уфы, многие рейсы задержаны от 20 минут до целых 11 часов. Так, например, вылет из Уфы в Талакан был перенесен с 0:40 до 11:04.
Так же аэропорт Уфы призывает пассажиров выезжать заранее, чтобы избежать собственных опозданий на рейс.
— В связи с форумом «Россия — спортивная держава» частично перекрыто движение и изменены схемы транспортных маршрутов. Убедительно просим вас выезжать в аэропорт заблаговременно во избежание опоздания на рейсы, — сообщают представители аэропорта.
Как ранее сообщал Mkset, на открытии форума 17 октября, соберутся около пяти тысяч участников из десятков стран мира.