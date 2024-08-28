Любимые женщины Дурова

Ирина Болгар — петербурженка, юрист по образованию. Мать троих наследников Павла Дурова. Лея родилась в 2013 году, Даниэль — в 2016-м, Давид — в 2017-м. До 2018 года Ирина с детьми жила в Санкт-Петербурге, а потом решила переехать к Павлу в ОАЭ. Однако ей отказали в выдаче вида на жительство из-за того, что ее отношения с отцом детей не были официально зарегистрированы. Поэтому она с наследниками сперва перебралась в Латвию, а в 2020-м — в Швейцарию, здесь они и живут.