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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

Любимые женщины Дурова

Любимые женщины Дурова

28 августа 2024, 19:03
Фото: vk.com
Личная жизнь и биография основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова попала в центр внимания после того, как его в сопровождении таинственной красотки задержали в аэропорту Парижа и арестовали.
Женщины Дурова — фото до и послеЖенщины Дурова — фото до и после
Женщины Дурова — фото до и после
Фото: vk.com

Мировые СМИ разбирают в эти дни жизнь Павла Дурова и его биографию, в том числе — амурные похождения, буквально под микроскопом. Вряд ли бы западная пресса так щепетильно копалась в биографии Павла Дурова, если бы он не прибыл в Париж в сопровождении ослепительной красотки. Но о текущей пассии Дурова — чуть позже. Начнем сначала и перечислим всех девушек Павла Дурова и посмотрим их фото. При случае, до и после пластики.

Женщины Дурова — фото Ирина БолгарЖенщины Дурова — фото Ирина Болгар
Женщины Дурова — фото Ирина Болгар
Фото: vk.com

Мать детей Павла Дурова (тех, что не из донорской спермы)

 

Ирина Болгар — петербурженка, юрист по образованию. Мать троих наследников Павла Дурова. Лея родилась в 2013 году, Даниэль — в 2016-м, Давид — в 2017-м. До 2018 года Ирина с детьми жила в Санкт-Петербурге, а потом решила переехать к Павлу в ОАЭ. Однако ей отказали в выдаче вида на жительство из-за того, что ее отношения с отцом детей не были официально зарегистрированы. Поэтому она с наследниками сперва перебралась в Латвию, а в 2020-м — в Швейцарию, здесь они и живут.

Женщины Дурова — фото Дарья БондаренкоЖенщины Дурова — фото Дарья Бондаренко
Женщины Дурова — фото Дарья Бондаренко
Фото: vk.com

Пришла взять интервью и сердце

Репортер студенческой газеты Дарья Бондаренко пришла к будущему миллиардеру, работавшему над «ВКонтакте», чтобы взять у него интервью. А взяла, как говорят знакомые пары, сердце. Официально отношения позже не признавали и не комментировали. Вместе с этим в 2014 году в Сети поползли слухи, что у пары в 2009 и 2010 годах родились двое детей — Алина и Михаил. Опять же, зачатые естественным методом, а не через пробирку.

Женщины Дурова — фото Диана БакоЖенщины Дурова — фото Диана Бако
Женщины Дурова — фото Диана Бако
Фото: vk.com

OnlyFans only for one



Ничто человеческое миллиардерам не чуждо, так что и Павел Дуров со временем сменил ориентир на силиконовые и гиалуроновые долины. Глядим на его последнюю официальную пассию — модель 18+, участницу конкурсов «Мисс Венгрия» и «Мисс Туризм планеты» Диану Бако, и, как говорится, все доказательства на лицо. На лицо и ниже лица. К слову, модель для взрослых на сносях. Когда спрашивают об отце ребенка, шутит, что всё и так ясно.

Женщины Дурова — фото Катарина ПударЖенщины Дурова — фото Катарина Пудар
Женщины Дурова — фото Ольга КоробицынаЖенщины Дурова — фото Ольга Коробицына
Женщины Дурова — Алена ШишковаЖенщины Дурова — Алена Шишкова
Женщины Дурова — Мария ТроцкоЖенщины Дурова — Мария Троцко
Женщины Дурова — фото Катарина Пудар
Фото: vk.com

Ожерелье дев категории «все сложно»



С этими прелестными созданиями Павла Дурова не раз женила молва таблоидов, да и онлайн-аккаунты самих барышень. Впрочем, как говорится, никто свечку не держал и официальных признаний нет. Итак, в списке прелестниц:
— сербская модель Катарина Пудар
— бывшая пассия Тимати Алена Шишкова
— подруга Шишковой Мария Троцко
— модель Ольга Коробицына

Женщины Дурова — Юлия ВавиловаЖенщины Дурова — Юлия Вавилова
Женщины Дурова — Юлия Вавилова
Фото: vk.com

Загадочная пассажирка самолета

Ну, а теперь вишенка на торте. При аресте Павла Дурова в Париже присутствовала его, если официально — то ассистентка, если по слухам — разлучница Павла и венгерской модели 18+, выросшая в московском Чертаново и привыкшая жить на широкую ногу стримерша с Twitch, переквалифицировавшаяся в дубайского эксперта по криптовалюте Юлия Вавилова. Независимая пресса указывает, что она способствовала задержанию Дурова во время транзита через Францию.

Арест Павла Дурова в Париже



Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. В течение четырех дней с момента задержания Павел Дуров был опрошен в рамках расследования в отношении Telegram, в котором фигурируют 12 пунктов обвинения — от торговли наркотиками до порнографии. Есть сведения, что власти Франции не раз предлагали Дурову сотрудничество, но его отказы вынудили их сфабриковать дело. Судья в Париже днем в среду, 28 августа, прекратил содержание сооснователя Telegram Павла Дурова под стражей в полиции, сообщает BFMTV. Освобождение — чисто бюрократическая и техническая деталь. Это необходимая лишь на бумаге процедура для последующего предъявления обвинения и длительного ареста.

В России считают, что всё это — варианты давления на Павла Дурова в намерении получить ключи шифрования Telegram. Коллеги Дурова заявляли, что в каждой стране Telegram работает в правовом поле того или иного государства, и претензий персонально к основателю платформы быть не может. Соответственно, за криминальной оболочкой скрывается политическая подоплёка. Заметим, что французская пресса уже указала на то, что сам президент Пятой Республики пользуется Telegram. Выходит, он чисто технически соучастник всего «криминала», творящегося через сервис.

#Юлия Литвиненко
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