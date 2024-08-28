Любимые женщины Дурова

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
Мировые СМИ разбирают в эти дни жизнь Павла Дурова и его биографию, в том числе — амурные похождения, буквально под микроскопом. Вряд ли бы западная пресса так щепетильно копалась в биографии Павла Дурова, если бы он не прибыл в Париж в сопровождении ослепительной красотки. Но о текущей пассии Дурова — чуть позже. Начнем сначала и перечислим всех девушек Павла Дурова и посмотрим их фото. При случае, до и после пластики.
Ирина Болгар — петербурженка, юрист по образованию. Мать троих наследников Павла Дурова. Лея родилась в 2013 году, Даниэль — в 2016-м, Давид — в 2017-м. До 2018 года Ирина с детьми жила в Санкт-Петербурге, а потом решила переехать к Павлу в ОАЭ. Однако ей отказали в выдаче вида на жительство из-за того, что ее отношения с отцом детей не были официально зарегистрированы. Поэтому она с наследниками сперва перебралась в Латвию, а в 2020-м — в Швейцарию, здесь они и живут.
Репортер студенческой газеты Дарья Бондаренко пришла к будущему миллиардеру, работавшему над «ВКонтакте», чтобы взять у него интервью. А взяла, как говорят знакомые пары, сердце. Официально отношения позже не признавали и не комментировали. Вместе с этим в 2014 году в Сети поползли слухи, что у пары в 2009 и 2010 годах родились двое детей — Алина и Михаил. Опять же, зачатые естественным методом, а не через пробирку.
Ничто человеческое миллиардерам не чуждо, так что и Павел Дуров со временем сменил ориентир на силиконовые и гиалуроновые долины. Глядим на его последнюю официальную пассию — модель 18+, участницу конкурсов «Мисс Венгрия» и «Мисс Туризм планеты» Диану Бако, и, как говорится, все доказательства на лицо. На лицо и ниже лица. К слову, модель для взрослых на сносях. Когда спрашивают об отце ребенка, шутит, что всё и так ясно.
С этими прелестными созданиями Павла Дурова не раз женила молва таблоидов, да и онлайн-аккаунты самих барышень. Впрочем, как говорится, никто свечку не держал и официальных признаний нет. Итак, в списке прелестниц:
— сербская модель Катарина Пудар
— бывшая пассия Тимати Алена Шишкова
— подруга Шишковой Мария Троцко
— модель Ольга Коробицына
Ну, а теперь вишенка на торте. При аресте Павла Дурова в Париже присутствовала его, если официально — то ассистентка, если по слухам — разлучница Павла и венгерской модели 18+, выросшая в московском Чертаново и привыкшая жить на широкую ногу стримерша с Twitch, переквалифицировавшаяся в дубайского эксперта по криптовалюте Юлия Вавилова. Независимая пресса указывает, что она способствовала задержанию Дурова во время транзита через Францию.
Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. В течение четырех дней с момента задержания Павел Дуров был опрошен в рамках расследования в отношении Telegram, в котором фигурируют 12 пунктов обвинения — от торговли наркотиками до порнографии. Есть сведения, что власти Франции не раз предлагали Дурову сотрудничество, но его отказы вынудили их сфабриковать дело. Судья в Париже днем в среду, 28 августа, прекратил содержание сооснователя Telegram Павла Дурова под стражей в полиции, сообщает BFMTV. Освобождение — чисто бюрократическая и техническая деталь. Это необходимая лишь на бумаге процедура для последующего предъявления обвинения и длительного ареста.
В России считают, что всё это — варианты давления на Павла Дурова в намерении получить ключи шифрования Telegram. Коллеги Дурова заявляли, что в каждой стране Telegram работает в правовом поле того или иного государства, и претензий персонально к основателю платформы быть не может. Соответственно, за криминальной оболочкой скрывается политическая подоплёка. Заметим, что французская пресса уже указала на то, что сам президент Пятой Республики пользуется Telegram. Выходит, он чисто технически соучастник всего «криминала», творящегося через сервис.