«Лишние деньги появились?» Уфимцы оценили новую колоннаду

Напомним, колоннаду в Уфе возвели в знак дружбы между Башкортостаном и Абхазией. Появился объект на Набережной реки Белой — аналогичная колоннада установлена на Набережной Махаджиров в Сухуме. В торжественной церемонии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, в Уфу он прибыл для участия в мероприятиях по случаю Дня Республики Башкортостан 11 октября.