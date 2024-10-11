«Лишние деньги появились?» Уфимцы оценили новую колоннаду

Posted 11 октября, 04:04
Published 11 октября, 04:04
Modified 11 октября, 07:20
Updated 11 октября, 07:20
Напомним, колоннаду в Уфе возвели в знак дружбы между Башкортостаном и Абхазией. Появился объект на Набережной реки Белой — аналогичная колоннада установлена на Набережной Махаджиров в Сухуме. В торжественной церемонии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, в Уфу он прибыл для участия в мероприятиях по случаю Дня Республики Башкортостан 11 октября.
О прошедшей церемонии у себя на ресурсах отчитался глава региона Радий Хабиров — его публикация в соцсетях собрала комментарии в разном настроении: от возмущения до радости.
Так, некоторые пользователи сходу решили напомнить о сорванных дедлайнах.
— Наконец-то открытие состоялось! А планировали на 450-летие Уфы.
Другие комментаторы решили лишний раз напомнить чиновникам о наболевших проблемах города, слегка испортив им праздничное настроение.
— Всё это очень здорово и красиво, если бы не одно «но» — жителям микрорайона Колгуевский не на чем доехать до коллонады. Один единственный маршрут 252 и то ездит, как вздумается водителям. Пожалуйста, решите вопрос с маршрутками в нашем микрорайоне.
— Да, красиво. А скажите, когда порядок наведёте в ЖКХ. Кольцевая, 154 — до сих пор нет отопления.
Не обошлось и без вопросов к властям о том, туда ли они тратят бюджетные средства.
— Лишние деньги появились? Девать некуда? Что там Абхазия построила в честь Башкортостана?
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы не планируют организовывать официальный фейерверк на День Республики.