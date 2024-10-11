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Posted 11 октября, 04:04

Published 11 октября, 04:04

Modified 11 октября, 07:20

Updated 11 октября, 07:20

В Уфе торжественно открыли колоннаду

«Лишние деньги появились?» Уфимцы оценили новую колоннаду

11 октября 2024, 04:04
Фото: пресс-служба главы РБ

В Уфе торжественно открыли колоннаду

В столице Башкирии в канун Дня Республики, 10 октября, состоялось открытие копии абхазской достопримечательности — новый объект вызвал у немалого числа горожан недоумение.

Напомним, колоннаду в Уфе возвели в знак дружбы между Башкортостаном и Абхазией. Появился объект на Набережной реки Белой — аналогичная колоннада установлена на Набережной Махаджиров в Сухуме. В торжественной церемонии приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, в Уфу он прибыл для участия в мероприятиях по случаю Дня Республики Башкортостан 11 октября.

Стоит заметить, что изначально открытие колоннады обещали провести в дату празднования 450-летнего юбилея Уфы, однако сроки власти в итоге перенесли.

О прошедшей церемонии у себя на ресурсах отчитался глава региона Радий Хабиров — его публикация в соцсетях собрала комментарии в разном настроении: от возмущения до радости.

Так, некоторые пользователи сходу решили напомнить о сорванных дедлайнах.

— Наконец-то открытие состоялось! А планировали на 450-летие Уфы.

Другие комментаторы решили лишний раз напомнить чиновникам о наболевших проблемах города, слегка испортив им праздничное настроение.

— Всё это очень здорово и красиво, если бы не одно «но» — жителям микрорайона Колгуевский не на чем доехать до коллонады. Один единственный маршрут 252 и то ездит, как вздумается водителям. Пожалуйста, решите вопрос с маршрутками в нашем микрорайоне.
— Да, красиво. А скажите, когда порядок наведёте в ЖКХ. Кольцевая, 154 — до сих пор нет отопления.

Не обошлось и без вопросов к властям о том, туда ли они тратят бюджетные средства.

— Лишние деньги появились? Девать некуда? Что там Абхазия построила в честь Башкортостана?
Салют в Уфе на День Республики не запустят
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы не планируют организовывать официальный фейерверк на День Республики.

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