В Уфе ради Путина перекрыли улицу

Posted 11 октября, 06:07
Published 11 октября, 06:07
Modified 11 октября, 07:15
Updated 11 октября, 07:15
Как указано на ресурсах администрации города, в Уфе полностью перекрыта улица Мусы Гареева. Действовать меры будут до 00:00 21 октября.
Власти отметили, что решение связано с проведением форума «Россия — спортивная держава», который проводится в городе 17–19 октября. А именно, с «подготовкой и решением вопросов» в вопросе безопасности. Напомним, в ходе проведения форума ожидается визит в Уфу президента Владимира Путина.
Ограничения, согласно данным властей, начали действовать ровно в полночь 11 октября. Впрочем, некоторые очевидцы в соцсетях утверждают, якобы 10 октября в 19:00 проехать по улице уже было нельзя.
Ранее Mkset подробно рассказывал о программе проведения форума и о том, какие объекты собираются показать Путину в Уфе.