В Уфе ради Путина перекрыли улицу

Власти отметили, что решение связано с проведением форума «Россия — спортивная держава», который проводится в городе 17–19 октября. А именно, с «подготовкой и решением вопросов» в вопросе безопасности. Напомним, в ходе проведения форума ожидается визит в Уфу президента Владимира Путина.