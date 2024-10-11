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Posted 11 октября, 06:07

Published 11 октября, 06:07

Modified 11 октября, 07:15

Updated 11 октября, 07:15

Дороги на время форума перекроют в Уфе

В Уфе ради Путина перекрыли улицу

11 октября 2024, 06:07
Фото: Михаил Клементьев. РИА Новости

Дороги на время форума перекроют в Уфе

Власти башкирской столицы ввели новое транспортное ограничение, связанное с визитом главы государства — следует из публикации уфимской мэрии.

Как указано на ресурсах администрации города, в Уфе полностью перекрыта улица Мусы Гареева. Действовать меры будут до 00:00 21 октября.

Власти отметили, что решение связано с проведением форума «Россия — спортивная держава», который проводится в городе 17–19 октября. А именно, с «подготовкой и решением вопросов» в вопросе безопасности. Напомним, в ходе проведения форума ожидается визит в Уфу президента Владимира Путина.

Ограничения, согласно данным властей, начали действовать ровно в полночь 11 октября. Впрочем, некоторые очевидцы в соцсетях утверждают, якобы 10 октября в 19:00 проехать по улице уже было нельзя.

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Ранее Mkset подробно рассказывал о программе проведения форума и о том, какие объекты собираются показать Путину в Уфе.

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