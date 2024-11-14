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Поиск пропавших детей

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2024
Поиски пропавшего подростка свернули в Уфе
14 ноября, 08:02
Внук искал ночью своего дела в болотах Башкирии
21 июня, 06:18
Подростки сбежали из детдома в Башкирии
5 июня, 05:35
Пропавшие в Башкирии девочки найдены живыми
3 июня, 13:30
Тело пропавшего подростка опознали
27 мая, 10:25
Поисковики сделали важное заявление о подростках, пропавших в Уфе почти месяц назад
28 апреля, 11:31
У Белой продолжают искать пропавших в Уфе мальчиков
В Уфе идет 29 день поисков пропавших в конце марта мальчиков. Дети 13 и 14 лет гуляли у реки Белая, которая в тот момент только начинала таять.
27 апреля, 16:40
Более 2000 человек принимали участие в поисках пропавших подростков в Уфе
26 апреля, 11:55
Прошел 20-й день поисков пропавших в Уфе мальчиков
В Уфе подвели итоги 20-го дня поисков пропавших детей. Они исчезли 30 марта в районе лагеря «Чайка» на реке Белой.
18 апреля, 13:26
В Уфе полмесяца ищут пропавших подростков
В управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги 14-го дня поисков пропавших у реки Белой подростков.
12 апреля, 14:13
Мусор принес проблемы спасателям: итоги 13 дня поисков в Уфе
В управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги тринадцатого дня поиска пропавших детей.
11 апреля, 16:00
Спасатели продолжают искать подростков в Уфе
В управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги 11 дня поиска пропавших подростков.
9 апреля, 13:50
10-й день поисков пропавших в Уфе мальчиков: что известно на данный момент
8 апреля, 13:45
Седьмой день поисков подростков в Уфе: водолазы остановились
В управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги седьмого дня поисков пропавших подростков.
5 апреля, 13:57
Максим Забелин призвал жителей Башкирии принять участие в поиске пропавших детей
Поиски пропавших в Уфе Павла Паличева и Дамира Адигамова продолжаются уже в течение шести дней, сообщил руководитель администрации главы Башкирии.
4 апреля, 11:42
Появилась новая зацепка: в Уфе продолжаются поиски пропавших детей
2 апреля, 09:51
Волонтерская организация в Башкирии оказалась втянута в мошенническую схему
Неизвестные начали распространять информацию о денежном сборе для участников поисков, сообщили в организации.
2 апреля, 09:40
Жителей Уфы предупредили о появлении в небе беспилотников
2 апреля, 07:43
Известны новые подробности о поисках пропавших в Уфе подростков
1 апреля, 07:09
2023
В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за пропажи 17-летнего подростка
Подросток 30 мая вышел из дома в селе Новобелокатай с тех пор его местонахождение остается неизвестным, сообщили в пресс-службе СК РБ.
5 июня 2023, 15:47

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