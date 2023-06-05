В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за пропажи 17-летнего подростка

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за пропажи 17-летнего Тимура Сулейманова из Белокатайского района.
По данным СК РБ, 30 мая подросток вышел из дома в селе Новобелокатай и с тех пор его местонахождение неизвестно. В связи с чем следователи полагают, что в отношении несовершеннолетнего «могли быть совершены противоправные действия, направленные на причинение ему смерти».
В МВД РБ, в свою очередь отмечают, что пропавший 28 мая вышел из дома в селе Юлдашево на учебу в село Новобелокатай. На учебе в тот день юноша не появился и тогда же перестал выходить на связь. 31 мая в полицию обратилась жительница Челябинска с просьбой найти ее сына Тимура Сулейманова.
— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетнего и обстоятельств его исчезновения, — добавили в СК РБ.
Примеры Тимура Сулейманова: рост около 150-155 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные. Был одет в шорты серого цвета, футболку светлого цвета. При себе был рюкзак черного цвета и вязанная шапка черного цвета.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 (347) 270-39-02 — дежурная часть МВД по РБ, дежурная часть МВД по РБ, 8 (347) 502-10-02 и 8 (347) 502-15-12 — дежурная часть Отделения МВД России по Белокатайскому району.