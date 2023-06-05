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В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за пропажи 17-летнего подростка

5 июня 2023, 15:47
Фото: ДПСО "БаРС" (БашРегионСпас) // vk.com

Следком возбудил уголовное дело после пропажи 17-летнего подростка из Башкирии

Подросток 30 мая вышел из дома в селе Новобелокатай с тех пор его местонахождение остается неизвестным, сообщили в пресс-службе СК РБ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за пропажи 17-летнего Тимура Сулейманова из Белокатайского района.

По данным СК РБ, 30 мая подросток вышел из дома в селе Новобелокатай и с тех пор его местонахождение неизвестно. В связи с чем следователи полагают, что в отношении несовершеннолетнего «могли быть совершены противоправные действия, направленные на причинение ему смерти».

Фото: МВД РБ

В МВД РБ, в свою очередь отмечают, что пропавший 28 мая вышел из дома в селе Юлдашево на учебу в село Новобелокатай. На учебе в тот день юноша не появился и тогда же перестал выходить на связь. 31 мая в полицию обратилась жительница Челябинска с просьбой найти ее сына Тимура Сулейманова.

— В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетнего и обстоятельств его исчезновения, — добавили в СК РБ.

Примеры Тимура Сулейманова: рост около 150-155 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные. Был одет в шорты серого цвета, футболку светлого цвета. При себе был рюкзак черного цвета и вязанная шапка черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 (347) 270-39-02 — дежурная часть МВД по РБ, дежурная часть МВД по РБ, 8 (347) 502-10-02 и 8 (347) 502-15-12 — дежурная часть Отделения МВД России по Белокатайскому району.

Фото: ДПСО "БаРС" (БашРегионСпас) // vk.com
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