В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за пропажи 17-летнего подростка

В МВД РБ, в свою очередь отмечают, что пропавший 28 мая вышел из дома в селе Юлдашево на учебу в село Новобелокатай. На учебе в тот день юноша не появился и тогда же перестал выходить на связь. 31 мая в полицию обратилась жительница Челябинска с просьбой найти ее сына Тимура Сулейманова.