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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Спасатели продолжают искать подростков в Уфе

Спасатели продолжают искать подростков в Уфе

9 апреля 2024, 13:50
Фото: УГЗ Уфы
В управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги 11 дня поиска пропавших подростков.

Спасатели на катере обследовали 16 км береговой линии Белой. Результатов это не дало.

Напомним, что мальчики гуляли там 30 марта, когда перестали выходить на связь. Для поиска Дамира Адигамова и Павла Паличева пришлось вызывать волонтеров из разных уголков страны.

В Уфе изменили местоположение штаба по поиску подростков. Вместо школы №40 выбран дом №12/2 на Шафиева. Штаб работает в течение 12 часов ежедневно с 10 утра.

Глава Башкирии высказался о поисках пропавших в Уфе подростков
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#Общество#Уфа#Поиск пропавших детей#Управление гражданской защиты#Марина Шорина
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