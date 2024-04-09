Спасатели продолжают искать подростков в Уфе

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
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Updated Сегодня, 13:52
Спасатели на катере обследовали 16 км береговой линии Белой. Результатов это не дало.
Напомним, что мальчики гуляли там 30 марта, когда перестали выходить на связь. Для поиска Дамира Адигамова и Павла Паличева пришлось вызывать волонтеров из разных уголков страны.
В Уфе изменили местоположение штаба по поиску подростков. Вместо школы №40 выбран дом №12/2 на Шафиева. Штаб работает в течение 12 часов ежедневно с 10 утра.