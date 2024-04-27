У Белой продолжают искать пропавших в Уфе мальчиков

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Спасатели управления гражданской защиты столицы Башкирии обследовали сегодня на катере 36 км береговой линии. О каких-либо положительных подвижках власти не сообщали.
Поиски Павла Паличева и Дамира Адигамова ведутся с 30 марта, участие в них принимают спасатели, которые пользуются плавсредствами и вертолетом. Для работы привлекли более 2,4 тысячи человек.
Известно, что мальчики вышли на прогулку. С тех пор о них ничего не слышали, но за все время поисков была одна зацепка — ботинок.