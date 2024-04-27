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Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

У Белой продолжают искать пропавших в Уфе мальчиков

У Белой продолжают искать пропавших в Уфе мальчиков

27 апреля 2024, 16:40
Фото: УГЗ Уфы
В Уфе идет 29 день поисков пропавших в конце марта мальчиков. Дети 13 и 14 лет гуляли у реки Белая, которая в тот момент только начинала таять.
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Дети

Спасатели управления гражданской защиты столицы Башкирии обследовали сегодня на катере 36 км береговой линии. О каких-либо положительных подвижках власти не сообщали.

Поиски Павла Паличева и Дамира Адигамова ведутся с 30 марта, участие в них принимают спасатели, которые пользуются плавсредствами и вертолетом. Для работы привлекли более 2,4 тысячи человек.

Известно, что мальчики вышли на прогулку. С тех пор о них ничего не слышали, но за все время поисков была одна зацепка — ботинок.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Дети#Поиск пропавших детей#Пропавшие#Управление гражданской защиты#Река Белая
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