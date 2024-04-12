В Уфе полмесяца ищут пропавших подростков

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Сегодня, 12 апреля, обследовались 44 км акватории и береговой линии Белой. Спасатели в это время были на катере. Также половину квадратного километра акватории осматривал кинологический расчет АСС Госкомитета РБ по ЧС.
Напомним, что 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов исчезли 30 марта на берегу Белой за лагерем «Чайка». В результате возбуждено уголовное дело. За полмесяца удалось обнаружить резиновый сапог, который вмерз в лед, а в какой-то момент погружения под воду прекратились из-за паводка.