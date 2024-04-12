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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

В Уфе полмесяца ищут пропавших подростков

В Уфе полмесяца ищут пропавших подростков

12 апреля 2024, 14:13
Фото: УГЗ Уфы
В управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги 14-го дня поисков пропавших у реки Белой подростков.

Сегодня, 12 апреля, обследовались 44 км акватории и береговой линии Белой. Спасатели в это время были на катере. Также половину квадратного километра акватории осматривал кинологический расчет АСС Госкомитета РБ по ЧС.

Напомним, что 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов исчезли 30 марта на берегу Белой за лагерем «Чайка». В результате возбуждено уголовное дело. За полмесяца удалось обнаружить резиновый сапог, который вмерз в лед, а в какой-то момент погружения под воду прекратились из-за паводка.

Родителям пропавших в Уфе мальчиков оказывают психологическую помощь
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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Поиск пропавших детей#Управление гражданской защиты
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