Внук искал ночью своего дела в болотах Башкирии

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:37
Поисковой отряд «Лиза Алерт» рассказал подробности о недавно завершившихся поисках 85-летнего Владимира Зенцова. Пенсионер ушел за грибами в окрестностях СНТ «Калинка» и перестал выходить на связь. Через несколько часов на месте, где мужчина оставил свой автомобиль, начал работу оперативный штаб.
Приоритет поиска — у работы на отклик и осмотре природных ловушек. Отмечается, что наряду со специалистами в поисках активное участие принимали родственники пенсионера. В поисках принимал участие внук пропавшего.
— В 01:39 по радиосвязи от «Лисы-4» поступило сообщение: «НАЙДЕН, ЖИВ! Диктую координаты! Чувствует себя отлично, идти может, начинаем эвакуацию!», — рассказывает Злата.
Эвакуация длилась около двух часов.
Со слов старшего поисковой группы Тимофея, в ходе поисков они регулярно останавливались и звали мужчину по имени. В какой-то момент ему удалось заметить примятую траву и следы, было принято решение пройти по ним. При этом члены группы продолжали вести работу на отклик, на который вскоре последовал долгожданный ответ. Мужчину нашли. Он оказался в заболоченной местности.
Специалист направления «Лес на связи» Валерий также рассказал о том, как строилась работа. По его словам, мужчина, несмотря на свой солидный возраст, четко и подробно рассказал о том, где пролегал его маршрут и где примерно он находится сейчас. Как отмечает Валерий, основным ориентиром для поисковиков стали дренажные канавы, пересекающие район.
— Дедушка дошёл по дорожке до реки и свернул налево… и тут ориентиры кончились. Забрёл в болото, хотел перейти, но оказалось глубоко, и он вернулся назад, — делится подробностями Валерий.
Поиски, по его словам, осложняло то, что у мужчину снижен слух, из-за этого ему рекомендовали самому покричать либо постукивать палкой по деревьям.