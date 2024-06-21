Внук искал ночью своего дела в болотах Башкирии

Специалист направления «Лес на связи» Валерий также рассказал о том, как строилась работа. По его словам, мужчина, несмотря на свой солидный возраст, четко и подробно рассказал о том, где пролегал его маршрут и где примерно он находится сейчас. Как отмечает Валерий, основным ориентиром для поисковиков стали дренажные канавы, пересекающие район.