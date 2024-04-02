Жителей Уфы предупредили о появлении в небе беспилотников

Отметим, что ранее сегодня беспилотные летательные аппараты нанесли удары по заводам в Нижнекамске и Елабуге в республике Татарстан. Отмечается, что технологический процесс на предприятиях не нарушен, но есть раненые. В пресс-службе особой экономической зоны «Алабуга» рассказали о 2 пострадавших в результате атаки.