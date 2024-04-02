Жителей Уфы предупредили о появлении в небе беспилотников

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:47
В Уфе для поисков пропавших ранее подростков могут задействовать беспилотные летательные аппараты. Речь идет о применении БПЛА на территории лесного массива, береговой линии реки Белой и СНТ Октябрьского и Орджоникидзевского районов.
В ведомстве напоминают, что о подозрительных БПЛА, особенно если вы заметили их рядом с промышленными объектами, объектами с массовым пребыванием людей, необходимо сообщать в экстренные службы по номерам 112, 102.
Отметим, что ранее сегодня беспилотные летательные аппараты нанесли удары по заводам в Нижнекамске и Елабуге в республике Татарстан. Отмечается, что технологический процесс на предприятиях не нарушен, но есть раненые. В пресс-службе особой экономической зоны «Алабуга» рассказали о 2 пострадавших в результате атаки.