Более 2000 человек принимали участие в поисках пропавших подростков в Уфе

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Спасатели продолжают поиски двух подростков — 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Подростки пропали в Уфе ещё 30 марта.
Как сообщил и. о. руководителя ГКЧС Кирилл Первов, в поисках используются плавсредства и пожарно-спасательный вертолет. Всего, по информации ведомства, с начала поисков были привлечены более 2400 человек и 107 единиц техники.
Павел Паличев и Дамир Адигамов пропали после прогулки в окрестностях оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы. Как сообщили Mkset в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, водолазы Поисково-спасательного отряда проводят в настоящее время водолазные поиски в реке Белой. Также в поисковых мероприятиях используется аэролодка и судно на воздушной подушке.