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Более 2000 человек принимали участие в поисках пропавших подростков в Уфе

Более 2000 человек принимали участие в поисках пропавших подростков в Уфе

26 апреля 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney
Поиски Павла Паличева и Дамира Адигамова продолжаются с 30 марта, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве республики и. о. руководителя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Спасатели продолжают поиски двух подростков — 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Подростки пропали в Уфе ещё 30 марта.

Как сообщил и. о. руководителя ГКЧС Кирилл Первов, в поисках используются плавсредства и пожарно-спасательный вертолет. Всего, по информации ведомства, с начала поисков были привлечены более 2400 человек и 107 единиц техники.

Павел Паличев и Дамир Адигамов пропали после прогулки в окрестностях оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы. Как сообщили Mkset в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, водолазы Поисково-спасательного отряда проводят в настоящее время водолазные поиски в реке Белой. Также в поисковых мероприятиях используется аэролодка и судно на воздушной подушке.

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