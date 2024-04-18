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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Пропавших в конце марта подростков все еще ищут в Уфе

Прошел 20-й день поисков пропавших в Уфе мальчиков

18 апреля 2024, 13:26
Фото: УГЗ Уфы

Пропавших в конце марта подростков все еще ищут в Уфе

В Уфе подвели итоги 20-го дня поисков пропавших детей. Они исчезли 30 марта в районе лагеря «Чайка» на реке Белой.

В четверг спасатели осмотрели 52 км акватории и береговой линии на плавсредствах. Еще 18 км поверхности воды исследовали с волонтерами и добровольцами «Лиза Алерт» на пожарном катере. Особое внимание обращали на заторы, которые образовались в ходе паводка из-за скопления древесины.

Сейчас с помощью пожарного катера удалось ликвидировать восемь таких участков. Отметим, что поисковые отряды думают над прекращением поисков пропавших подростков. Там заявили, что люди устали и от проблем в личной жизни из-за продолжительного процесса.

Напомним, что мальчики были знакомы и дружили до момента, когда произошла пропажа. За это время удалось найти лишь одну зацепку — сапог, который предположительно принадлежал одному из детей.

Появилась первая зацепка: в МЧС рассказали о поиске пропавших в Уфе подростков
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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Поиск пропавших детей#Управление гражданской защиты
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