Прошел 20-й день поисков пропавших в Уфе мальчиков

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В четверг спасатели осмотрели 52 км акватории и береговой линии на плавсредствах. Еще 18 км поверхности воды исследовали с волонтерами и добровольцами «Лиза Алерт» на пожарном катере. Особое внимание обращали на заторы, которые образовались в ходе паводка из-за скопления древесины.
Сейчас с помощью пожарного катера удалось ликвидировать восемь таких участков. Отметим, что поисковые отряды думают над прекращением поисков пропавших подростков. Там заявили, что люди устали и от проблем в личной жизни из-за продолжительного процесса.
Напомним, что мальчики были знакомы и дружили до момента, когда произошла пропажа. За это время удалось найти лишь одну зацепку — сапог, который предположительно принадлежал одному из детей.