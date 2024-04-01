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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

К поиску пропавших подростков в Уфе водолазы прочесывают реку Белую

Известны новые подробности о поисках пропавших в Уфе подростков

1 апреля 2024, 07:09
Идэль Гумеров
Фото: 1MI

К поиску пропавших подростков в Уфе водолазы прочесывают реку Белую

Новые детали хода поисковых мероприятий Mkset сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
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Дети

В Башкирии продолжаются поиски двух подростков, пропавших днём ранее близ оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы. Речь идет о 13-летнем Павле Паличеве и 14-летнем Дамире Адигамове.

Видео: Управление гражданской защиты Уфы

Как сообщили Mkset в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, водолазы Поисково-спасательного отряда проводят в настоящее время водолазные поиски в реке Белой. Также в поисковых мероприятиях используется аэролодка УГЗ г. Уфы, судно на воздушной подушке МЧС России.

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Напомним, ранее в результате поисков сотрудники МЧС обнаружили на берегу реки Белой портфели ребят. В ведомстве добавили, что в поиске задействованы 170 человек. Поисковое движение «Лиза Алерт» сообщает об участии 32 добровольцев поискового отряда, а также сотрудников полиции, спасателей, неравнодушных местных жителей. Открытые участки местности осмотрены оператором БПЛА.

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