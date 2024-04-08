10-й день поисков пропавших в Уфе мальчиков: что известно на данный момент

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
За это время исследовано 930 тысяч квадратных метров дна реки Белой. Его осматривали спасатели вместе с волонтерами при помощи сонара.
Также пришлось осмотреть 80 км берега на судне на воздушной подушке. Из-за половодья водолазам пришлось приостановить поиски под водой. На уфимских реках уже несколько дней идет ледоход.
Также горожан предупредили, что в регионе ночью и утром ожидается туман. Видимость упадет до 500 метров и менее. Неизвестно, отразится ли это на поисках детей.
Напомним, что Дамира Адигамова и Павла Паличева ищут с 30 марта. Волонтерам РБ помогают коллеги из Новосибирска, Москвы, Казани, но результатов нет. Глава Башкирии Радий Хабиров просил не останавливаться.