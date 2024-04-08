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Published Сегодня, 13:45

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Updated Сегодня, 13:47

10-й день поисков пропавших в Уфе мальчиков: что известно на данный момент

10-й день поисков пропавших в Уфе мальчиков: что известно на данный момент

8 апреля 2024, 13:45
Фото: 1MI
В Уфе подвели итоги десятого дня поиска пропавших подростков. Информацию дали в управлении гражданской защиты города.

За это время исследовано 930 тысяч квадратных метров дна реки Белой. Его осматривали спасатели вместе с волонтерами при помощи сонара.

Также пришлось осмотреть 80 км берега на судне на воздушной подушке. Из-за половодья водолазам пришлось приостановить поиски под водой. На уфимских реках уже несколько дней идет ледоход.

Также горожан предупредили, что в регионе ночью и утром ожидается туман. Видимость упадет до 500 метров и менее. Неизвестно, отразится ли это на поисках детей.

Напомним, что Дамира Адигамова и Павла Паличева ищут с 30 марта. Волонтерам РБ помогают коллеги из Новосибирска, Москвы, Казани, но результатов нет. Глава Башкирии Радий Хабиров просил не останавливаться.

В Уфе авиация продолжает искать пропавших детей
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#Общество#Уфа#Поиск пропавших детей#Управление гражданской защиты#Марина Шорина
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