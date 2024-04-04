Максим Забелин призвал жителей Башкирии принять участие в поиске пропавших детей

Максим Забелин обратился к жителям республики с просьбой помочь в поисках пропавших 30 марта Павла Паличева и Дамира Адигамова. Подростки перестали выходить на связь 30 марта, когда ушли из дома гулять в сторону леса на улице Шафиева. Вскоре у реки Белой нашли их портфели, а несколько дней спустя спасатели обнаружили сапог, который мог принадлежать одному из мальчиков.