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Published Сегодня, 11:42

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Руководитель администрации главы Башкирии обратился к жителям республики

Максим Забелин призвал жителей Башкирии принять участие в поиске пропавших детей

4 апреля 2024, 11:42
Фото: Максим Забелин/ VK.com

Руководитель администрации главы Башкирии обратился к жителям республики

Поиски пропавших в Уфе Павла Паличева и Дамира Адигамова продолжаются уже в течение шести дней, сообщил руководитель администрации главы Башкирии.

Максим Забелин обратился к жителям республики с просьбой помочь в поисках пропавших 30 марта Павла Паличева и Дамира Адигамова. Подростки перестали выходить на связь 30 марта, когда ушли из дома гулять в сторону леса на улице Шафиева. Вскоре у реки Белой нашли их портфели, а несколько дней спустя спасатели обнаружили сапог, который мог принадлежать одному из мальчиков.

Чиновник просит делиться жителей республики любой информацией, которая может помочь в поисках, а также напоминает, что граждане могут и сами принять участие в поисках. Для этого необходимо обратиться в круглосуточную горячую линию отряда #ЛизаАлерт 8(800)700-54-52.

«В ситуации неизвестности родителям ребят особенно тяжело, к сожалению, на сегодняшний день поиски не дают результатов. Но терять надежду нельзя — шансы найти их живыми еще есть, несмотря на сложные погодные условия, у ребят есть возможность вернуться домой», — написал Забелин.

Напомним, на поиски мальчиков в настоящий момент брошены силы МЧС, Госкомитета по ЧС, Управления гражданской защиты и других ведомств. Для поисков ранее задействовали беспилотники. Водолазы с первого дня пропажи детей ищут подростков и в воде. Уже обследовали 8 600 квадратных метров акватории Белой, 15 километров береговой линии. С помощью видеокомплекса проверили 800 метров дна реки и 2 300 метров дна с открытой воды.

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#Происшествия#Уфа#Поиск пропавших детей#Новости Башкирии#Максим Забелин#Азамат Нухов#Пропавшие
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