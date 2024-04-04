Максим Забелин призвал жителей Башкирии принять участие в поиске пропавших детей

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Максим Забелин обратился к жителям республики с просьбой помочь в поисках пропавших 30 марта Павла Паличева и Дамира Адигамова. Подростки перестали выходить на связь 30 марта, когда ушли из дома гулять в сторону леса на улице Шафиева. Вскоре у реки Белой нашли их портфели, а несколько дней спустя спасатели обнаружили сапог, который мог принадлежать одному из мальчиков.
Чиновник просит делиться жителей республики любой информацией, которая может помочь в поисках, а также напоминает, что граждане могут и сами принять участие в поисках. Для этого необходимо обратиться в круглосуточную горячую линию отряда #ЛизаАлерт 8(800)700-54-52.
«В ситуации неизвестности родителям ребят особенно тяжело, к сожалению, на сегодняшний день поиски не дают результатов. Но терять надежду нельзя — шансы найти их живыми еще есть, несмотря на сложные погодные условия, у ребят есть возможность вернуться домой», — написал Забелин.
Напомним, на поиски мальчиков в настоящий момент брошены силы МЧС, Госкомитета по ЧС, Управления гражданской защиты и других ведомств. Для поисков ранее задействовали беспилотники. Водолазы с первого дня пропажи детей ищут подростков и в воде. Уже обследовали 8 600 квадратных метров акватории Белой, 15 километров береговой линии. С помощью видеокомплекса проверили 800 метров дна реки и 2 300 метров дна с открытой воды.