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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В СК Башкирии подтвердили личность найденного в реке тела пропавшего подростка

Тело пропавшего подростка опознали

27 мая 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney

В СК Башкирии подтвердили личность найденного в реке тела пропавшего подростка

Поиски второго пропавшего мальчика продолжаются, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сюжет
Дети

Тело 13-летнего подростка, пропавшего в Уфе, в марте текущего года, нашли на берегу реки Белой. Тело мальчика опознали родители. Личность подтверждена.

Напомним, двое мальчиков — Павел и Дамир без вести пропали после прогулки неподалеку от реки. В какой-то момент они перестали выходить на связь — были организованы поиски с участием экстренных служб, волонтеров, использованием плавсредств и дронов.

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Вскоре на берегу реки были найдены ранцы, которые могли принадлежать мальчикам. Также был найден резиновый сапог одного из потерявшихся.

По одной из версий, они могли оказаться на тонком льду и уйти под воду. Также высказывалось предположение, что в воде изначально оказался лишь один из подростков, а второй бросился ему на помощь, но не сумел противостоять сильному течению.

Стоит отметить, что этой весной в Башкирии был полноводный паводок — уровень воды в реках, по оценкам специалистов, превышал среднемноголетние значения.

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