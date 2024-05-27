Тело пропавшего подростка опознали

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Тело 13-летнего подростка, пропавшего в Уфе, в марте текущего года, нашли на берегу реки Белой. Тело мальчика опознали родители. Личность подтверждена.
Напомним, двое мальчиков — Павел и Дамир без вести пропали после прогулки неподалеку от реки. В какой-то момент они перестали выходить на связь — были организованы поиски с участием экстренных служб, волонтеров, использованием плавсредств и дронов.
Вскоре на берегу реки были найдены ранцы, которые могли принадлежать мальчикам. Также был найден резиновый сапог одного из потерявшихся.
По одной из версий, они могли оказаться на тонком льду и уйти под воду. Также высказывалось предположение, что в воде изначально оказался лишь один из подростков, а второй бросился ему на помощь, но не сумел противостоять сильному течению.
Стоит отметить, что этой весной в Башкирии был полноводный паводок — уровень воды в реках, по оценкам специалистов, превышал среднемноголетние значения.