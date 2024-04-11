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Мусор принес проблемы спасателям: итоги 13 дня поисков в Уфе

Мусор принес проблемы спасателям: итоги 13 дня поисков в Уфе

11 апреля 2024, 16:00
Фото: УГЗ Уфы
В управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги тринадцатого дня поиска пропавших детей.

Спасатели продолжают начатые 30 марта мероприятия. Сегодня сотрудники управления обследовали 38 км береговой линии реки Белой на катере.

С каждым днем мусора и топляка в акватории становится всё больше. Течение их приносит и прибивает к берегам, что усложняет поиски.

Напомним, что мальчики гуляли на берегу Белой в конце минувшего месяца. Для поиска Дамира Адигамова и Павла Паличева пришлось вызывать волонтеров из разных городов страны. Штаб работает в течение полудня.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Поиск пропавших детей#Управление гражданской защиты
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