Мусор принес проблемы спасателям: итоги 13 дня поисков в Уфе

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Спасатели продолжают начатые 30 марта мероприятия. Сегодня сотрудники управления обследовали 38 км береговой линии реки Белой на катере.
С каждым днем мусора и топляка в акватории становится всё больше. Течение их приносит и прибивает к берегам, что усложняет поиски.
Напомним, что мальчики гуляли на берегу Белой в конце минувшего месяца. Для поиска Дамира Адигамова и Павла Паличева пришлось вызывать волонтеров из разных городов страны. Штаб работает в течение полудня.