Волонтерская организация в Башкирии оказалась втянута в мошенническую схему

Напомним, 14-летний Дамир Адигамов и 13-летний Павел Паличев пропали после прогулки в окрестностях оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы. Как сообщили Mkset в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, водолазы Поисково-спасательного отряда проводят в настоящее время водолазные поиски в реке Белой. Также в поисковых мероприятиях используется аэролодка УГЗ г. Уфы, судно на воздушной подушке МЧС России.