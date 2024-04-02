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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Волонтерская организация в Башкирии оказалась втянута в мошенническую схему

2 апреля 2024, 09:40

Поисковики «ЛизаАлерт. Башкортостан» предупредили о мошенническом сборе денег

Неизвестные начали распространять информацию о денежном сборе для участников поисков, сообщили в организации.
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Дети

В Уфе неизвестные, действуя от имени волонтерской организации «ЛизаАлерт. Башкортостан», объявили о сборе средств в пользу волонтеров, принимающих участие в поисках пропавших подростков. На официальной странице организации в соусетях информацию о денежном сборе опровергли.

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— Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» не организует сбор денег для поисков! Если вы увидели информацию об этом, просим вас сообщить инфоргам поиска и не переводить никакие денежные суммы на счета мошенников. Для уточнения потребностей по обеспечению штаба в течение дня можно писать в сообщения группы, — говорится в заявлении «ЛизаАлерт. Башкортостан».

Напомним, 14-летний Дамир Адигамов и 13-летний Павел Паличев пропали после прогулки в окрестностях оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы. Как сообщили Mkset в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, водолазы Поисково-спасательного отряда проводят в настоящее время водолазные поиски в реке Белой. Также в поисковых мероприятиях используется аэролодка УГЗ г. Уфы, судно на воздушной подушке МЧС России.

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#Общество#Происшествия#Мошенничество#Дети#Мошенники#Поиск пропавших детей#Новости Башкирии#Поисковый отряд#Азамат Нухов
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