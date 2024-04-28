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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

В Уфе объявлен сбор на поиск пропавших подростков

Поисковики сделали важное заявление о подростках, пропавших в Уфе почти месяц назад

28 апреля 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney

В Уфе объявлен сбор на поиск пропавших подростков

В «ЛизаАлерт» заявили, что принять участие в поисках может любой желающий.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил сбор на поиски пропавших в Уфе подростков — 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Кроме того, поисковой отряд нуждается в добровольцах, «готовых выполнять задачи в природной среде». Принять участие может любой желающий.

— На сегодняшний день в поисках участвовали более 2000 человек. Отработано более 200 километров береговой линии, расчищены и проверены десятки завалов. Работа физически тяжёлая и требует сосредоточенности, но это сейчас одна из приоритетных задач: в подобных завалах могут находиться важные свидетельства, например вещи потерявшихся, — сообщили в «ЛизаАлерт».

Напомним, подростки пропали в Уфе 30 марта. Павел и Дамир вместе гуляли в окрестностях оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы. Как сообщили Mkset в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, водолазы Поисково-спасательного отряда проводят водолазные поиски в реке Белой. Также в поисковых мероприятиях используется аэролодка и судно на воздушной подушке.

Как сообщили в Госкомитете по ЧС, всего в поисках подростков приняли участие более двух тысяч человек и было задействовано 107 единиц техники, в том числе были использованы дроны-беспилотники.

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