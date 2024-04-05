Седьмой день поисков подростков в Уфе: водолазы остановились

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Спасатели трех поисково-спасательных отрядов в аэролодках и суднах на воздушной подушке обследовали снова берегу Белой. Они прошли свыше 77 километров.
Водолазам пришлось приостановить работы из-за паводковой обстановки. Неизвестно, как скоро они возобновятся.
Напомним, что Павел Паличев и Дамир Адигамов 13 и 14 лет пропали 30 марта. Спасатели учитывают все возможные сценарии развития событий.
За эти дни добровольцы исследовали почти три тысячи километров территорий, а водолазы не прекращали нырять и исследовать реку. Также в работе помогают коптеры.