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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Водолазы не могут продолжить поиски пропавших в Уфе детей из-за паводка

Седьмой день поисков подростков в Уфе: водолазы остановились

5 апреля 2024, 13:57
Фото: УГЗ Уфы

Водолазы не могут продолжить поиски пропавших в Уфе детей из-за паводка

В управлении гражданской защиты Уфы подвели итоги седьмого дня поисков пропавших подростков.
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Дети

Спасатели трех поисково-спасательных отрядов в аэролодках и суднах на воздушной подушке обследовали снова берегу Белой. Они прошли свыше 77 километров.

Водолазам пришлось приостановить работы из-за паводковой обстановки. Неизвестно, как скоро они возобновятся.

Напомним, что Павел Паличев и Дамир Адигамов 13 и 14 лет пропали 30 марта. Спасатели учитывают все возможные сценарии развития событий.

За эти дни добровольцы исследовали почти три тысячи километров территорий, а водолазы не прекращали нырять и исследовать реку. Также в работе помогают коптеры.

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#Происшествия#Уфа#Дети#Поиск пропавших детей#Управление гражданской защиты#Марина Шорина#Пропавшие дети
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