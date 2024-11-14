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Posted 14 ноября, 08:02

Published 14 ноября, 08:02

Modified 14 ноября, 08:18

Updated 14 ноября, 08:18

Поиски пропавшего подростка свернули в Уфе

Поиски пропавшего подростка свернули в Уфе

14 ноября 2024, 08:02
Фото: 1MI.
Почти 200-дневную спасательную операцию свернули из-за наступления зимы, сообщают в Управлении гражданской защиты Уфы в четверг, 14 ноября.

Напомним, что в марте этого года в лесном массиве около 6-й пристани пропали два подростка 2010 года рождения. В тот момент, когда тревога достигла предела, сотрудники Управления гражданской защиты Уфы, отдела полиции № 6 и добровольцы «БашРегионСпас» с энтузиазмом выехали на место. Они провели напряжённые часы в поисках, прочесывая лес и обследуя береговую линию на аэролодке.

Создание штаба в Центре образования № 40 подтвердило серьёзность ситуации. Спасатели осматривали все возможные промоины и опасные участки. Даже специальное судно на воздушной подушке МЧС России подключили к операции, что говорит о масштабах работы. В течение более чем 200 дней водолазы обследовали свыше 135 000 квадратных метров дна реки, однако надежды найти подростков живыми не сбылись. Тело одного из них обнаружили к лету, труп второго — так и не нашли.

Тело 13-летнего подростка, пропавшего в Уфе, в марте 2024 года, нашли на берегу реки Белой. Тело мальчика опознали родители. Личность подтверждена.

Напомним, двое мальчиков — Павел и Дамир без вести пропали после прогулки неподалеку от реки. В какой-то момент они перестали выходить на связь — были организованы поиски с участием экстренных служб, волонтеров, использованием плавсредств и дронов.

Тело пропавшего подростка опознали
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В четверг, 14 ноября, поисковые операции приостановлены, и эта новость бьёт по сердцу. Время, потраченное на поиски, было наполнено мужеством, надеждой и волнением, и, несмотря на абсолютную преданность спасателей делу, природа не оставила шансов.

Ранее Mkset сообщал о том, что правоохранители просят рыбаков в Башкирии не пить.

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