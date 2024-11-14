Поиски пропавшего подростка свернули в Уфе

Создание штаба в Центре образования № 40 подтвердило серьёзность ситуации. Спасатели осматривали все возможные промоины и опасные участки. Даже специальное судно на воздушной подушке МЧС России подключили к операции, что говорит о масштабах работы. В течение более чем 200 дней водолазы обследовали свыше 135 000 квадратных метров дна реки, однако надежды найти подростков живыми не сбылись. Тело одного из них обнаружили к лету, труп второго — так и не нашли.