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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Подростки сбежали из детдома в Башкирии

Подростки сбежали из детдома в Башкирии

5 июня 2024, 05:35
Фото: 1MI
Подростки находились на территории села Михайловка, сообщает Башрегионспас.

Двоих подростков ищут в Башкирии, сообщает местное волонтерское сообщество. 13-летнего Алексея Макарова и 16-летнюю Виталину Гузь разыскивают уже в течение суток.

Фото: ДПСО «БаРС» (БашРегионСпас)/ VK.com

По данным «БашРегионСпаса», подростки являются воспитанниками приюта в селе Михайловка. Предположительно, во вторник, 4 мая, они ушли из приюта на прогулку и не вернулись.

Всех, кто видел подростков, либо располагает информацией об их местонахождении, просят сообщить по номеру 112.

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