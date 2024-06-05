Подростки сбежали из детдома в Башкирии

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Двоих подростков ищут в Башкирии, сообщает местное волонтерское сообщество. 13-летнего Алексея Макарова и 16-летнюю Виталину Гузь разыскивают уже в течение суток.
По данным «БашРегионСпаса», подростки являются воспитанниками приюта в селе Михайловка. Предположительно, во вторник, 4 мая, они ушли из приюта на прогулку и не вернулись.
Всех, кто видел подростков, либо располагает информацией об их местонахождении, просят сообщить по номеру 112.