Появилась новая зацепка: в Уфе продолжаются поиски пропавших детей

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В русле реки Белой найден резиновый сапог. Предположительно он мог принадлежать одному из пропавших в Уфе 30 марта подростков. В связи с этим принято решение о проведении водолазных работ на данной территории, где найдена обувь.
Отмечается, что на данный момент в поисках задействованы сотрудники полиции, Управления гражданской защиты г. Уфы, Главного управления МЧС России по РБ, Госкомитета РБ по ЧС, добровольцы, волонтеры, водолазы и кинологи.
Также ранее в УГЗ Уфы заявили, что в рамках поисков могут быть применены беспилотники. БПЛА будет применяться на территории лесного массива, береговой линии реки Белой и СНТ Октябрьского и Орджоникидзевского районов.
Водолазы, которые ищут пропавших ребят, отмечают хорошую видимость в реке Белой и относительную чистоту дна, однако местами им приходится бороться с очень сильным течением.
Водолазы стараются обследовать как можно большую площадь акватории реки, так как со дня на день начнётся период активного ледохода и половодья, который временно приостановит их работу.