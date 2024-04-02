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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 09:53

В Уфе нашли сапог, предположительно принадлежавший одному из пропавших детей

Появилась новая зацепка: в Уфе продолжаются поиски пропавших детей

2 апреля 2024, 09:51
Фото: 1MI

В Уфе нашли сапог, предположительно принадлежавший одному из пропавших детей

На территории, где нашли сапог, пройдут водолазные работы, сообщает телеканал «Вся Уфа».
Сюжет
Дети

В русле реки Белой найден резиновый сапог. Предположительно он мог принадлежать одному из пропавших в Уфе 30 марта подростков. В связи с этим принято решение о проведении водолазных работ на данной территории, где найдена обувь.

Фото: «Вся Уфа»

Отмечается, что на данный момент в поисках задействованы сотрудники полиции, Управления гражданской защиты г. Уфы, Главного управления МЧС России по РБ, Госкомитета РБ по ЧС, добровольцы, волонтеры, водолазы и кинологи.

Также ранее в УГЗ Уфы заявили, что в рамках поисков могут быть применены беспилотники. БПЛА будет применяться на территории лесного массива, береговой линии реки Белой и СНТ Октябрьского и Орджоникидзевского районов.

Водолазы, которые ищут пропавших ребят, отмечают хорошую видимость в реке Белой и относительную чистоту дна, однако местами им приходится бороться с очень сильным течением.

Водолазы стараются обследовать как можно большую площадь акватории реки, так как со дня на день начнётся период активного ледохода и половодья, который временно приостановит их работу.

#Происшествия#Уфа#Дети#Поиск пропавших детей#Новости Башкирии
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