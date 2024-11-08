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Ноябрь
Сезон упущенной романтики наступил в Уфе
8 ноября, 04:33
Известны подробности исчезновения рыбаков в Башкирии
7 ноября, 17:45
Октябрь
Заключенный из Башкирии пропал на СВО
31 октября, 07:00
Ребёнок таинственно исчез под Уфой
30 октября, 14:04
Странный пациент угодил в уфимскую больницу
21 октября, 09:59
Дюжина грибников сгинула в Башкирии
19 октября, 14:28
Велосипедистка сгинула в Башкирии
18 октября, 15:48
Трое байкеров сгинули в Башкирии
10 октября, 04:15
Срочно. Женщина с ребенком исчезла в Уфе
7 октября, 06:55
Пропавшего пациента нашли прохожие в Уфе
3 октября, 06:54
Сентябрь
Охотник со сломанным позвоночником сгинул в Башкирии
28 сентября, 06:00
Срочно. Спасатели шесть дней искали потеряшку в Башкирии
23 сентября, 08:32
Две туристки сгинули в лесах Башкирии
23 сентября, 05:03
Уфимский шофёр оставил сердце на Ангаре
17 сентября, 04:48
Брошенная любовником уфимка пропала в лесу
16 сентября, 11:36
Срочно. Пропавшего ребёнка нашли в Башкирии
11 сентября, 08:08
На отца пропавшего мальчика завели уголовное дело в Башкирии
9 сентября, 10:04
Бегун и биатлонист пропали в Уфе
9 сентября, 07:36
В Башкирии продолжаются поиски семилетнего мальчика
9 сентября, 06:34
«Главный по суете» ищет хозяина в Башкирии
5 сентября, 13:16

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