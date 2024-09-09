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На отца пропавшего мальчика завели уголовное дело в Башкирии

На отца пропавшего мальчика завели уголовное дело в Башкирии

9 сентября 2024, 10:04
Фото: 1MI
В Бирском районе начато расследование по поводу трагического инцидента на воде с участием несовершеннолетнего ребенка, сообщает в понедельник, 9 сентября, пресс-служба СК Республики Башкортостан.

Следственный отдел по Бирскому межрайону СУ СК России в Республике Башкортостан инициировал уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ «Неосторожное причинение смерти».

Согласно собранным материалам, 8 сентября 2024 года около 20:00 на правом берегу реки Белая близ города Бирск, в процессе погрузки лодки, стоящей в воде, на прицеп, прикрепленный к автомобилю марки «УАЗ», произошло его падение в воду. Там находились трое детей — девочка и мальчик 2016 года рождения, а также мальчик 2017 года. Отец и его товарищ смогли спасти двоих детей, однако, мальчик 2017 года рождения до сих пор не найден.

— Проводятся мероприятия по поиску, осуществляется осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства и причины трагедии, — сообщает пресс-служба СК Республики Башкортостан.

В Башкирии продолжаются поиски семилетнего мальчика
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