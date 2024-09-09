На отца пропавшего мальчика завели уголовное дело в Башкирии

Согласно собранным материалам, 8 сентября 2024 года около 20:00 на правом берегу реки Белая близ города Бирск, в процессе погрузки лодки, стоящей в воде, на прицеп, прикрепленный к автомобилю марки «УАЗ», произошло его падение в воду. Там находились трое детей — девочка и мальчик 2016 года рождения, а также мальчик 2017 года. Отец и его товарищ смогли спасти двоих детей, однако, мальчик 2017 года рождения до сих пор не найден.