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Posted 7 октября, 06:55

Published 7 октября, 06:55

Modified 7 октября, 08:57

Updated 7 октября, 08:57

Женщина с ребенком исчезла в Уфе

Женщина с ребенком исчезла в Уфе

7 октября 2024, 06:55
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт»
Сюжет
Дети
В Уфе развернулись масштабные поиски 25-летней горожанки и её годовалой дочери, сообщает в понедельник, 7 октября, поисковый отряд «ЛизаАлерт».

С тех пор как Анна и её маленькая дочь Диана вышли из дома 3 октября, прошло уже пять дней, но никаких известий от них не поступало. Это обстоятельство вызывает тревогу у родных и друзей, которые надеются на скорейшее возвращение любимых.

Женщина имеет рост около 160 см, нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза. На момент исчезновения она была одета в черную куртку, белые кроссовки и розовую шапку. Её дочь с русыми волосами и голубыми глазами. На ней был голубой комбинезон, коричневые ботинки и белая шапка.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» активно ищет информацию о местонахождении пропавших. Волонтеры призывают всех, кто может что-то знать о судьбе женщины и её дочери, обратиться в правоохранительные органы или к ним напрямую.

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