Женщина с ребенком исчезла в Уфе

Posted 7 октября, 06:55
Published 7 октября, 06:55
Modified 7 октября, 08:57
Updated 7 октября, 08:57
С тех пор как Анна и её маленькая дочь Диана вышли из дома 3 октября, прошло уже пять дней, но никаких известий от них не поступало. Это обстоятельство вызывает тревогу у родных и друзей, которые надеются на скорейшее возвращение любимых.
Женщина имеет рост около 160 см, нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза. На момент исчезновения она была одета в черную куртку, белые кроссовки и розовую шапку. Её дочь с русыми волосами и голубыми глазами. На ней был голубой комбинезон, коричневые ботинки и белая шапка.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» активно ищет информацию о местонахождении пропавших. Волонтеры призывают всех, кто может что-то знать о судьбе женщины и её дочери, обратиться в правоохранительные органы или к ним напрямую.