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Posted 23 сентября, 05:03

Published 23 сентября, 05:03

Modified 23 сентября, 08:07

Updated 23 сентября, 08:07

Две туристки сгинули в лесах Башкирии

Две туристки сгинули в лесах Башкирии

23 сентября 2024, 05:03
Фото: 1MI
Женщины оказались в незнакомой чаще во время спуска с горы Большой Иремель в Белорецком районе, сообщает в воскресенье, 22 сентября, Госкомитет РБ по ЧС.

История началась, когда женщины решили провести выходные на природе. Вдохновленные красотой горного ландшафта, они не учли, что природа может быть коварной. Оказавшись на склонах Большого Иремеля, туристки потеряли ориентацию и заблудились.

К счастью, у потерявшихся был с собой мобильный телефон, и они смогли отправить свои координаты спасателям. Благодаря этому поисково-спасательная операция была организована быстро и эффективно.

Спустя какое-то время спасателям удалось обнаружить туристок. К счастью, они были в удовлетворительном состоянии и не нуждались в медицинской помощи.

— Так что, если вы планируете походы в горы, не забывайте о безопасности и всегда держите при себе средства для связи, — комментируют в ведомстве.
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