Две туристки сгинули в лесах Башкирии

Posted 23 сентября, 05:03
Published 23 сентября, 05:03
Modified 23 сентября, 08:07
Updated 23 сентября, 08:07
История началась, когда женщины решили провести выходные на природе. Вдохновленные красотой горного ландшафта, они не учли, что природа может быть коварной. Оказавшись на склонах Большого Иремеля, туристки потеряли ориентацию и заблудились.
К счастью, у потерявшихся был с собой мобильный телефон, и они смогли отправить свои координаты спасателям. Благодаря этому поисково-спасательная операция была организована быстро и эффективно.
Спустя какое-то время спасателям удалось обнаружить туристок. К счастью, они были в удовлетворительном состоянии и не нуждались в медицинской помощи.
— Так что, если вы планируете походы в горы, не забывайте о безопасности и всегда держите при себе средства для связи, — комментируют в ведомстве.