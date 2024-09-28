Охотник со сломанным позвоночником сгинул в Башкирии

На поиски у сотрудников экстренных ведомств ушло около трёх часов, пока пострадавшего не нашёл знакомый. На квадроцикле к месту доставили фельдшера, который оказал мужчине первую помощь. После этого охотника доставили в ближайшее медучреждение, а оттуда — в больницу Стерлитамака.