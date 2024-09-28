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Posted 28 сентября, 06:00

Published 28 сентября, 06:00

Modified 28 сентября, 10:51

Updated 28 сентября, 10:51

Охотник со сломанным позвоночником сгинул в Башкирии

Охотник со сломанным позвоночником сгинул в Башкирии

28 сентября 2024, 06:00
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Сюжет
Башкирия
В Ишимбайском районе Башкортостана сотрудники МЧС закончили поиски мужчины, потерявшегося в лесу — сообщили в башкортостанском управлении ведомства в субботу, 28 сентября.

По информации ведомства, случился инцидент вблизи территории Кулгунинского сельсовета. Местный житель — 39-летний сельчанин — отправился на охоту в местный лес и сломал там позвоночник, неудачно упав. Сотовой связи на месте травмирования мужчины не было. Спасателям обо всём сообщила местная жительница.

На поиски у сотрудников экстренных ведомств ушло около трёх часов, пока пострадавшего не нашёл знакомый. На квадроцикле к месту доставили фельдшера, который оказал мужчине первую помощь. После этого охотника доставили в ближайшее медучреждение, а оттуда — в больницу Стерлитамака.

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