Охотник со сломанным позвоночником сгинул в Башкирии

Posted 28 сентября, 06:00
Published 28 сентября, 06:00
Modified 28 сентября, 10:51
Updated 28 сентября, 10:51
По информации ведомства, случился инцидент вблизи территории Кулгунинского сельсовета. Местный житель — 39-летний сельчанин — отправился на охоту в местный лес и сломал там позвоночник, неудачно упав. Сотовой связи на месте травмирования мужчины не было. Спасателям обо всём сообщила местная жительница.
На поиски у сотрудников экстренных ведомств ушло около трёх часов, пока пострадавшего не нашёл знакомый. На квадроцикле к месту доставили фельдшера, который оказал мужчине первую помощь. После этого охотника доставили в ближайшее медучреждение, а оттуда — в больницу Стерлитамака.
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