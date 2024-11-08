Сезон упущенной романтики наступил в Уфе

Posted 8 ноября, 04:33
Published 8 ноября, 04:33
Modified 8 ноября, 07:30
Updated 8 ноября, 07:30
Серое небо за окном и холод, пробирающий до костей, доводит многих людей осенью до депрессии. Свое спасение от одиночества несчастные сердца находят в поиске второй половинки на различных сайтах знакомств. Жители Уфы не стали исключением. Согласно результатам опроса 84% уфимцев остро нуждаются в любви и заботе в осеннюю пору.
Стало известно, что прекрасная половина человечества сильнее подвержена угнетенному состоянию, чем сильный пол. Почти 40% женщин отметили, что осенью чувствуют себя намного более уставшими, чем в другое время года, а грустные мысли наводят на тоску сильнее обычного. Среди мужчин только 29% рассказали о подобном.
Также согласно исследованию, мужчины вдвое чаще, чем женщины жалеют, что не нашли пару летом, чтобы осенью не быть одинокими. Так ответили 46% мужчин и 26% женщин.
Борьба с осенней грустью у женского и мужского пола немного различается. Среди опрошенных дам 42% предпочитают направить все свои усилия на улучшения внутреннего и физического состояния, а 30% уходят с головой в рабочий процесс. Большинство мужчин, а именно 32% предпочитают абстрагироваться от негатива на работе, другие 28% уделяют время своему хобби.
Как ни странно, многие уфимцы отметили, что желание знакомиться и строить серьезные отношения осенью намного выше, чем в другое время года. Популярным источником для поиска пары остаются онлайн-платформы, но есть и те, кто предпочитает знакомиться и общаться в живую. Самыми активными онлайн-собеседниками среди опрошенных стали мужчины.
В опросе участвовало 2600 участников старше 18 лет.