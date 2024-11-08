Сезон упущенной романтики наступил в Уфе

Стало известно, что прекрасная половина человечества сильнее подвержена угнетенному состоянию, чем сильный пол. Почти 40% женщин отметили, что осенью чувствуют себя намного более уставшими, чем в другое время года, а грустные мысли наводят на тоску сильнее обычного. Среди мужчин только 29% рассказали о подобном.



Также согласно исследованию, мужчины вдвое чаще, чем женщины жалеют, что не нашли пару летом, чтобы осенью не быть одинокими. Так ответили 46% мужчин и 26% женщин.