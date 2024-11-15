Спящий дальнобойщик переполошил Уфу

Posted 15 ноября, 11:14
Published 15 ноября, 11:14
Modified 15 ноября, 11:16
Updated 15 ноября, 11:16
В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города Уфы поступило сообщение от водителей большегрузов, которые заметили, что на стоянке в поселке «Цветы Башкирии» один из грузовиков начал безостановочно сигналить. Они заглянули в кабину и увидели, что водитель неподвижно лежит на руле. Двери машины были заперты. Молодые люди сильно обеспокоились и стали трясти кабину, но водитель не реагировал, лишь скатился на бок. Тогда они решили вызвать спасателей.
— На место прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты города Уфы. Спасатели заглянули в окно и увидели, что водитель продолжает лежать без движений, не отвечая на крики и стуки. Специалисты разобрали заднее окно и обшивку кабины, и в этот момент мужчина пришел в сознание. Однако выбраться из автомобиля он не смог — запутался в множестве кнопок на приборной панели, — сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
Спасатели установили ограничения, чтобы грузовик не уехал, и вызвали ГАИ, поскольку поведение водителя свидетельствовало о возможном опьянении. Медицинская помощь ему не понадобилась.