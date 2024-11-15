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Posted 15 ноября, 11:14

Published 15 ноября, 11:14

Modified 15 ноября, 11:16

Updated 15 ноября, 11:16

Спящий дальнобойщик переполошил Уфу

Спящий дальнобойщик переполошил Уфу

15 ноября 2024, 11:14
Фото: Управление гражданской защиты Уфы.
Водитель не подавал признаков жизни в кабине своего тягача, сообщает в пятницу, 15 ноября, Управление гражданской защиты Уфы.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города Уфы поступило сообщение от водителей большегрузов, которые заметили, что на стоянке в поселке «Цветы Башкирии» один из грузовиков начал безостановочно сигналить. Они заглянули в кабину и увидели, что водитель неподвижно лежит на руле. Двери машины были заперты. Молодые люди сильно обеспокоились и стали трясти кабину, но водитель не реагировал, лишь скатился на бок. Тогда они решили вызвать спасателей.

— На место прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты города Уфы. Спасатели заглянули в окно и увидели, что водитель продолжает лежать без движений, не отвечая на крики и стуки. Специалисты разобрали заднее окно и обшивку кабины, и в этот момент мужчина пришел в сознание. Однако выбраться из автомобиля он не смог — запутался в множестве кнопок на приборной панели, — сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

Спасатели установили ограничения, чтобы грузовик не уехал, и вызвали ГАИ, поскольку поведение водителя свидетельствовало о возможном опьянении. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Управление гражданской защиты Уфы
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