Спящий дальнобойщик переполошил Уфу

В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города Уфы поступило сообщение от водителей большегрузов, которые заметили, что на стоянке в поселке «Цветы Башкирии» один из грузовиков начал безостановочно сигналить. Они заглянули в кабину и увидели, что водитель неподвижно лежит на руле. Двери машины были заперты. Молодые люди сильно обеспокоились и стали трясти кабину, но водитель не реагировал, лишь скатился на бок. Тогда они решили вызвать спасателей.