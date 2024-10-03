Пропавшего пациента нашли прохожие в Уфе

Шамиль Сафиуллин, 1961 года рождения, вышел из больницы после операции и исчез в неизвестном направлении. В связи с состоянием его здоровья и тем, что он не ориентируется в городе, родственники обратились за помощью на горячую линию «ЛизаАлерт». Вскоре был организован штаб по поиску, и к операции подключились 15 добровольцев, а также близкие и друзья мужчины.