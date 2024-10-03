Пропавшего пациента нашли прохожие в Уфе

Posted 3 октября, 06:54
Published 3 октября, 06:54
Modified 3 октября, 08:00
Updated 3 октября, 08:00
Шамиль Сафиуллин, 1961 года рождения, вышел из больницы после операции и исчез в неизвестном направлении. В связи с состоянием его здоровья и тем, что он не ориентируется в городе, родственники обратились за помощью на горячую линию «ЛизаАлерт». Вскоре был организован штаб по поиску, и к операции подключились 15 добровольцев, а также близкие и друзья мужчины.
Поисковые группы начали обходить ближайшие районы, активно собирая информацию от местных жителей. Несмотря на наличие ориентировок, первые свидетельства не подтвердились, и зона поиска постепенно расширялась. Добровольцы патрулировали улицы, осматривали дворы и расклеивали объявления на остановках.
Позже поступило сообщение от прохожих, которые заметили мужчину в неподходящей для улицы одежде. Узнав о поиске, они сообщили информацию на горячую линию спасателей. Экипаж добровольцев был направлен на место, и через 20 минут Шамиль Сафиуллин был найден. Он был жив и находился без обуви и повязки, но в целом его состояние не вызывало опасений.