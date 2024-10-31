Заключенный из Башкирии пропал на СВО

Осенью 2023 года мужчину перевели в Запорожскую область, где он продолжал свою службу. В последний раз боец связывался со своими родными 12 октября, пребывая в селе Работино. Отправившись на выполнение боевого задания, связь с Трапезниковом оборвалась. До сих пор местонахождение и состояние мужчины неизвестно.