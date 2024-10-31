Заключенный из Башкирии пропал на СВО

Posted 31 октября, 07:00
Published 31 октября, 07:00
Modified 31 октября, 07:02
Updated 31 октября, 07:02
Как стало известно ростовской прессе, 35-летний бывший заключенный Виталий Трапезников с позывным «Змей» пропал без вести в ходе боевой задачи. Больше года родственники ничего не знают про судьбу пропавшего.
Свою службу мужчина начал после подписания контракта с Вооруженными силами России, в котором добровольно согласился участвовать в спецоперации и защищать Родину. На момент подписания Виталий находился в исправительной колонии №7 Башкирии, в городе Мелеуз. После получения досрочного освобождения бывшего заключенного отправили в воинскую часть под Новочеркасском.
Осенью 2023 года мужчину перевели в Запорожскую область, где он продолжал свою службу. В последний раз боец связывался со своими родными 12 октября, пребывая в селе Работино. Отправившись на выполнение боевого задания, связь с Трапезниковом оборвалась. До сих пор местонахождение и состояние мужчины неизвестно.
Родные Виталия не теряют веру, что смогут найти его, и просят неравнодушных людей помочь в поиске. Любая информация о пропавшем будет очень полезна и поможет вернуть его домой к семье.
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