Уфимский шофёр оставил сердце на Ангаре

Теперь Вадим мечтает увидеть свою Машу снова — для объяснения и возможного воссоединения. Его надежда заключается в том, что однажды она станет не просто попутчицей в его дальних поездках, а настоящим штурманом на жизненном пути. А главным ориентиром на дороге будет их давняя любовь.