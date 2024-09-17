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Posted 17 сентября, 04:48

Published 17 сентября, 04:48

Modified 17 сентября, 04:50

Updated 17 сентября, 04:50

Уфимский шофёр оставил сердце на Ангаре

Уфимский шофёр оставил сердце на Ангаре

17 сентября 2024, 04:48
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Вадим Шацкий решил отыскать подругу детства спустя 48 лет, сообщает в понедельник, 16 сентября, Братская студия телевидения.

Мужчина из Уфы, готов был проехать всю страну, чтобы найти свою подругу детства — Машу, с которой провел несколько незабываемых дней в далеком 1976 году. Воспоминания о ней не оставляют его уже почти полвека.

Вадим рассказывает, что тогда ему было 11 лет, а Маше всего 5. Их родители работали в Магаданской области, и именно там завязалась их детская дружба.

— Возвращались из Магаданской области. Там наши родители работали в посёлке Дукат, — делится он.

Хотя фамилию родителей Маши он не помнит, сам образ девочки остался в его сердце навсегда.

— Глаза цвета ангарской воды и длинные ресницы, — описывает Вадим свою первую любовь, и в его голосе слышно волнение.

Он уверен, что Маша до сих пор помнит его имя и родителей: «Шацкого Вадима Валентиновича она помнит».

Недавно Вадим подъехал к Братску и вдруг почувствовал, как сердце закололо от волнения: «Я подумал, а вдруг та Машенька здесь где-то, в пригороде Братска?» Эта мысль подтолкнула его обратиться за помощью к местным журналистам.

С каждым годом воспоминания о том времени становятся все более ценными для Вадима. Он вспоминает, как Маша держала его за руку и обещала выйти за него замуж, когда вырастет.

Теперь Вадим мечтает увидеть свою Машу снова — для объяснения и возможного воссоединения. Его надежда заключается в том, что однажды она станет не просто попутчицей в его дальних поездках, а настоящим штурманом на жизненном пути. А главным ориентиром на дороге будет их давняя любовь.

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