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Posted 21 октября, 09:59

Published 21 октября, 09:59

Modified 21 октября, 11:07

Updated 21 октября, 11:07

Странный пациент угодил в уфимскую больницу

Странный пациент угодил в уфимскую больницу

21 октября 2024, 09:59
Фото: 1MI
В одну из больниц Уфы поступил мужчина, который не смог назвать свое имя, сообщает в понедельник, 21 октября, добровольческий поисково-спасательный отряд «БаРС».

Как стало известно, с 21 октября медики одной из уфимских больниц ухаживали за неизвестным пациентом, который, по всей видимости, потерял связь с родными. На первый взгляд ему оказалось около 75-80 лет. Из-за чего пенсионер попал в больницу, тоже стало загадкой. По итогу врачи не смогли самостоятельно установить его личность, и поэтому обратились к волонтерам за помощью.

Добровольцы не остался равнодушным к этой ситуации. Они разместили сообщение о пропавшем человеке в социальных сетях с надеждой на то, что кто-то из пользователей сможет помочь в поисках его родственников. И вот, всего через три часа после публикации сообщения информация о мужчине достигла его близких. Возможно, в этой истории сыграл классический пример теории шести рукопожатий.

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