Странный пациент угодил в уфимскую больницу

Как стало известно, с 21 октября медики одной из уфимских больниц ухаживали за неизвестным пациентом, который, по всей видимости, потерял связь с родными. На первый взгляд ему оказалось около 75-80 лет. Из-за чего пенсионер попал в больницу, тоже стало загадкой. По итогу врачи не смогли самостоятельно установить его личность, и поэтому обратились к волонтерам за помощью.



Добровольцы не остался равнодушным к этой ситуации. Они разместили сообщение о пропавшем человеке в социальных сетях с надеждой на то, что кто-то из пользователей сможет помочь в поисках его родственников. И вот, всего через три часа после публикации сообщения информация о мужчине достигла его близких. Возможно, в этой истории сыграл классический пример теории шести рукопожатий.