Брошенная любовником уфимка пропала в лесу

Как оказалось, одиночество в лесу — это не только возможность поразмыслить о жизни под звездами, но и реальная угроза. Ближе к ночи уфимка поняла, что заблудилась. В панике она позвонила своей сестре и сообщила о сложившейся ситуации. Но как это часто бывает в таких случаях, связь прервалась — телефон оказался вне зоны доступа.