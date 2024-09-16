Брошенная любовником уфимка пропала в лесу

Posted 16 сентября, 11:36
Published 16 сентября, 11:36
Modified 16 сентября, 11:45
Updated 16 сентября, 11:45
В одной из живописнейших местностей Кармаскалинского района, где находится Голубое озеро, разразилась любовная драма. Уфимская пара решила провести «незабываемый» уикенд на природе и разбила лагерь на вершине скалы. Однако романтика быстро дала трещину: молодой человек решил покинуть свою спутницу и отправился в сторону турбазы, оставив девушку наедине с ночным лесом.
Как оказалось, одиночество в лесу — это не только возможность поразмыслить о жизни под звездами, но и реальная угроза. Ближе к ночи уфимка поняла, что заблудилась. В панике она позвонила своей сестре и сообщила о сложившейся ситуации. Но как это часто бывает в таких случаях, связь прервалась — телефон оказался вне зоны доступа.
Родственники девушки не теряли времени даром и сразу же обратились за помощью к экстренным службам. На рассвете спасатели Госкомитета РБ по ЧС начали поиски и вскоре обнаружили заблудившуюся молодую женщину. Девушка была доставлена к подножию скалы и передана сотрудникам полиции.