mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 11:36

Published 16 сентября, 11:36

Modified 16 сентября, 11:45

Updated 16 сентября, 11:45

Брошенная любовником уфимка пропала в лесу

Брошенная любовником уфимка пропала в лесу

16 сентября 2024, 11:36
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Девушка отправилась на романтический отдых с парнем к живописному Голубому озеру, сообщает в понедельник, 16 сентября, Госкомитет РБ по ЧС.

В одной из живописнейших местностей Кармаскалинского района, где находится Голубое озеро, разразилась любовная драма. Уфимская пара решила провести «незабываемый» уикенд на природе и разбила лагерь на вершине скалы. Однако романтика быстро дала трещину: молодой человек решил покинуть свою спутницу и отправился в сторону турбазы, оставив девушку наедине с ночным лесом.

Как оказалось, одиночество в лесу — это не только возможность поразмыслить о жизни под звездами, но и реальная угроза. Ближе к ночи уфимка поняла, что заблудилась. В панике она позвонила своей сестре и сообщила о сложившейся ситуации. Но как это часто бывает в таких случаях, связь прервалась — телефон оказался вне зоны доступа.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Родственники девушки не теряли времени даром и сразу же обратились за помощью к экстренным службам. На рассвете спасатели Госкомитета РБ по ЧС начали поиски и вскоре обнаружили заблудившуюся молодую женщину. Девушка была доставлена к подножию скалы и передана сотрудникам полиции.

Бегун и биатлонист пропали в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Мэра взломали в БашкирииБизнес испортил Башкирию на ₽68 млрдИз-за СВО в Башкирии будет новый мэр
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Безопасность#Лес#Путешествие#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Пропажа#Туймазы#Природа#Спасение#Поиск#Инциденты#Голубое озеро#Драма
Подпишитесь
Популярное